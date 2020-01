06:00 Uhr

Leserfoto der Woche: Der Wettbewerb geht weiter

Die Augsburger Allgemeine kürt auch 2020 jede Woche eine besondere Aufnahme. Was Sie beachten sollten.

Ein Foto ist heutzutage schnell gemacht: Handy aus der Tasche, einmal auf den Auslöser gedrückt und schon hat man einen Moment festgehalten. Für viele ist Fotografie aber mehr als dieses flinke Sammeln von Augenblicken: Sie komponieren Bilder, fahren oft mehrere Male zum selben Ort, um ihn im perfekten Licht oder zur besten Jahreszeit in Szene zu setzen. Und sie nutzen dafür hochwertige Ausrüstung.

Große Resonanz auf Aktion der Augsburger Allgemeinen

Die Lokalredaktion der Augsburger Allgemeinen stellte ein Jahr lang das Thema Foto in den Mittelpunkt. Alle Leser dieser Zeitung durften beim Wettbewerb mitmachen. Die Resonanz war groß: Jede Woche erreichten uns zahlreiche Fotos von Lesern aus der ganzen Region. Im Mittelpunkt standen Landschafts- und Architekturfotografie. Der richtige Moment fürs perfekte Foto war von vielen minutiös abgepasst worden, doch auch schnelle Aufnahmen fanden Gefallen.

Sämtliche Bilder, unter denen unsere Jury jede Woche eine Auswahl traf, finden Sie im Internet. Im Lauf der nächsten Woche stellen wir auf einer Sonderseite zudem die Jahresgewinner vor: Dann erfahren Sie, wer am häufigsten mit einem Leserfoto in der Zeitung vertreten war und welcher Fotograf hinter den jeweiligen Aufnahmen steckt.

Bilder müssen in Augsburg aufgenommen sein

Sollte es dieses Jahr nicht geklappt haben, haben wir eine gute Nachricht: Auch 2020 wird es das Leserfoto der Woche wieder geben, wir veröffentlichen es jeweils donnerstags im Lokalteil der Augsburger Allgemeinen. Wichtig ist, dass die Bilder in der jeweiligen Kalenderwoche und in Augsburg aufgenommen sein müssen. Schnappschüsse aus dem Italien-Urlaub oder Winterbilder mitten im Sommer nehmen nicht an der Auslosung teil. Schließlich wollen wir die Teilnehmer dazu bewegen, immer wieder neu mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen. (AZ)

Die Teilnahmebedingungen für unseren Leserfoto-Wettbewerb finden Sie unter augsburger-allgemeine.de/augsburg/leserfotos. Dort sind auch die bisherigen Gewinnerbilder zu sehen.

