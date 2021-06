Immobilienexperte: Druck auf Augsburger Wohnungsmarkt nimmt zu

>> Auch die Sozialquote wird kritisch gesehen. Wie berichtet will die Stadt, dass bei größeren Wohnbauprojekten 30 Prozent der Wohnungen als geförderte Wohnungen errichtet werden. Damit will die Stadt bezahlbaren Wohnraum schaffen. Für die verbleibenden 70 Prozent der entstehenden Wohnungen, so Thiede, sei das aber mit Preissteigerungen verbunden. "Am Ende bezahlt nicht der Investor, sondern der, der den freien Wohnraum kauft." Dies habe dann zwangsläufig Auswirkungen auf die Mieten. <<



Ein prima System, um wegen der steigenden Mieten noch mehr Umverteilung zu fordern...



Da hilft ohne Vermögenshintergrund nur work-life-balance um unter der Einkommensgrenze für geförderten Wohnraum EOF Stufe III zu bleiben; mehr würde ohnehin nur von Steuer- und Sozialabgaben sowie der dann höheren Miete aufgefressen.

