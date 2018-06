vor 35 Min.

Letzte Mieterin des Hauses: Sie kämpft noch immer um ihre Wohnung

Zsuzsanna Palffy-Wood lebt in der Ulmer Straße in einer 83-Quadratmeter-Wohnung. Sie wehrt sich bislang erfolgreich gegen das Vorhaben ihres Vermieters, sie loszuwerden.

Eine Immobilienfirma will die letzte Mieterin eines Hauses in der Ulmer Straße loswerden, um ein Hostel daraus zu machen. Die Frau wehrt sich erfolgreich – noch.

Von Jan Kandzora

Zsuzsanna Palffy-Wood darf vorerst in ihrer Wohnung bleiben. Das zumindest geht relativ deutlich aus einem Schriftsatz des Landgerichtes hervor: In dem „Hinweisbeschluss“ der zuständigen Kammer heißt es, dass die Immobilienfirma, die der Mieterin im November 2016 gekündigt hatte, wohl keinerlei Aussicht auf Erfolg hat, damit gerichtlich durchzukommen.

Ein Etappensieg für die Mieterin in einem Fall, der mittlerweile zu einem juristischen Kleinkrieg ausgeartet ist. Wie berichtet, tobt zwischen Palffy-Wood und der Immobilienfirma Bavaria Vermögens-Consulting und Verwaltungs GmbH ein Streit darum, ob die Frau in ihrer Mietwohnung in der Ulmer Straße bleiben darf.

Zsuzsanna Palffy-Wood ging als einzige Mieterin gegen die Kündigung vor

Das Unternehmen will aus dem Haus, in dem einstmals mehrere Mietparteien wohnten, ein Hostel machen und es dazu umbauen. Dazu hatte sie den Bewohnern gekündigt; diese mussten sich neue Wohnungen suchen. Einige spielten mit dem Gedanken, gegen die Kündigung vorzugehen, taten es aber letztlich nicht. Zsuzsanna Palffy-Wood hingegen wehrte sich.

Sie ging mit ihrer Anwältin Julia Starke gegen die Kündigung vor und blieb auch dann, als die Immobilienfirma auf Räumung klagte und Gas und Wasser im Haus abstellte, was die Zustände in der Wohnung phasenweise unerträglich machte. Das Amtsgericht entschied: Die Räumungsklage sei unwirksam, die Kündigung der Firma mangelhaft.

Nachdem die Bavaria danach in Berufung ging, landete der Fall am Landgericht, das die Lage nun offenkundig nicht anders betrachtet als die Vorinstanz. In einem weiteren Rechtsstreit einigten sich Mieterin und Firma darauf, wann und in welchem Ausmaß in der Wohnung Handwerker arbeiten können, sodass wieder geheizt werden kann und Wasser fließt.

Zsuzsanna Palffy-Wood ist derzeit die einzige Mieterin in einem Haus in der Ulmer Straße. Wasser und Gas wurden zwischendurch abgestellt. Bild: Silvio Wyszengrad

Soweit zur Vorgeschichte, die bereits drei Mal ein Gericht und zwei juristische Instanzen beschäftigte oder noch beschäftigt. Der nächste Zivilstreit wurde am Montagnachmittag wiederum am Amtsgericht verhandelt und ist der juristisch bislang sicher bemerkenswerteste Vorgang in dem Komplex.

Denn die Bavaria hat der 50-jährigen Zeitungsausträgerin erneut gekündigt, mit außergewöhnlicher Begründung. Die sieht, grob zusammengefasst, so aus: Die Mieterin habe der Firma schlechte Presse beschert. Hintergrund: Nachdem unsere Redaktion im Januar darüber berichtet hatte, dass Zsuzsanna Palffy-Wood eine Zeit lang in einer Wohnung ohne Gas und Wasser leben musste, taten dies auch diverse Fernsehformate, darunter die ARD-Sendung „Brisant“ und das RTL-Magazin „Explosiv“.

Die Immobilienfirma fühlte sich in den Medien falsch dargestellt

Der Geschäftsführer fühlte sich und sein Unternehmen durch die Fernsehbeiträge in ein schlechtes Licht gerückt. Die Bavaria sei als skrupellose Bauträgerin dargestellt worden, die Menschen wegen Geldgier aus Wohnungen verjage, heißt es in der Kündigung, und die Mieterin habe diese Berichterstattung „aktiv gefördert“ und die Redaktionen mit „gezielten Fehl-Informationen versorgt“. Das verletze die gegenseitigen Treuepflichten.

Palffy-Woods Anwältin verwies im Vorfeld darauf, dass zum einen Pressefreiheit herrsche und zum anderen auf die Tatsache, dass die Beiträge von den jeweiligen Reportern erstellt wurden, nicht von ihrer Mandantin. Im Gerichtssaal jedenfalls kam man sich nicht näher, eine gütliche Einigung gab es nicht. Die Position der Bavaria: Palffy-Wood behindere das Bauvorhaben, sie müsse und werde irgendwann gehen.

Zu einem Vergleich sei man ansonsten bereit. Wenn sich die Mieterin bereit erkläre, zu einem festen Termin in eine andere Wohnung zu ziehen, könne man über Gegenleistungen sprechen. Die Position der Gegenseite: Man wisse, dass das Verhältnis zum Vermieter nicht besser werde, aber ohne eine neue Wohnung gefunden zu haben, könne man keinen festen Termin nennen und das in einem gerichtlichen Vergleich festzurren. Eine festgefahrene Situation also.

Ob negative Presse überhaupt ein Kündigungsgrund sein kann? Wurde nicht wirklich besprochen. Richter Andreas Breitschaft ließ sich auch keine große Tendenz erkennen; er will das Urteil am 2. Juli verkünden.

