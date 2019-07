Letzte Saison als städtisches Haus: Das Theater Augsburg rechnet ab

Plus Das Theater Augsburg zieht Bilanz. Die letzte Saison als städtisches Haus lief finanziell nicht so gut wie erwartet. Und auch andere Zahlen überraschen.

Mit dem Schlussapplaus auf der Freilichtbühne endet am Sonntag die erste Spielzeit des Staatstheaters Augsburg. Wie gut sie angenommen wurde, wird sich wohl Anfang nächster Woche zeigen: Die Intendanz gibt die Besucherzahlen in der Regel nach Abschluss der letzten Aufführung bekannt und verabschiedet sich dann in die Ferien.

Die Augsburger Stadträte wurden am Montag derweil mit anderen Zahlen konfrontiert: Im Kulturausschuss ging es um den letzten Jahresabschluss als Stadttheater – und damit auch ums Geld. Denn für die Jahre, in denen das Dreispartenhaus unter städtischer Ägide lief, ist die Stadt für den Ausgleich des finanziellen Minus’ verantwortlich. Es ist Geld, das zusätzlich zum fest zugesagten Zuschuss fließt. Einige Zahlen im Detail:

Zuschüsse Die Saison 2017/2018 war die letzte des Stadttheaters Augsburg. 25.300 Euro flossen insgesamt als Zuschuss – knapp acht Millionen Euro kamen vom Freistaat, 16,9 Millionen von der Stadt. Zusätzlich zu diesem Betrag muss die Kommune nun weitere 1,5 Millionen Euro bezahlen. Grund: Das Theater hat die Saison mit einem Minus in eben dieser Höhe abgeschlossen und lag damit um knapp 580.000 Euro unter seiner eigenen Kalkulation.

Einnahmen Aus dem Verkauf von Eintrittskarten spielte das Theater in der Saison 2017/2018 knapp 3,3 Millionen Euro ein. Diese Summe war in den Vorjahren ähnlich hoch. In anderen Bereichen dagegen unterscheiden sich die Zahlen in der ersten Saison von Intendant André Bücker zum Teil wesentlich von denen der Vorjahre. Ein Beispiel: Durch Koproduktionen hat das Augsburger Theater letzte Saison rund 300.000 Euro eingespielt – wesentlich mehr als in der Saison zuvor (78.000 Euro). Dafür sank offenbar die Bereitschaft von Sponsoren, sich finanziell zu engagieren: In Bückers erster Spielzeit kamen noch 236.000 Euro herein. In besseren Jahren flossen aus diesem Bereich zum Teil knapp 400.000 Euro. Auch aus dem Programmverkauf und den Einnahmen im Bereich Garderobe sind die Einnahmen zurückgegangen (aktuell: 174.000 Euro).

21 Bilder Kurios und kreativ: Kostümverkauf am Theater Augsburg Bild: Stephanie Lorenz

Besucher Rund 195.900 Besucher kamen in der Spielzeit 2017/18 in die Inszenierungen des Augsburger Theaters – gut 10.000 mehr als eine Saison davor, aber auch knapp 40.000 weniger als zwei Jahre vorher. Mit den Einnahmen gegengerechnet, wird jede Theaterkarte in Augsburg derzeit mit knapp 130 Euro bezuschusst, der Erlös pro Theaterbesucher liegt bei knapp 20 Euro.

Ausgaben Der größte Ausgabenposten des Theaters ist und bleibt das Personal. Gut 300 Mitarbeiter arbeiten im Theater, in der vergangenen Saison verdienten sie 15,6 Millionen Euro. Weitere 1,3 Millionen Euro kommen für Gasthonorare hinzu, also für Künstler, die nur für gewissen Produktionen angeheuert werden. Insgesamt machen die Personalkosten rund 17,6 Millionen Euro aus – mehr als die Hälfte des gesamten Theateretats.

Übergangszeit Bückers erste Saison als Intendant ist schwer mit anderen Spielzeiten vergleichbar. Das Große Haus steht ihm als Bühne nicht mehr zur Verfügung, stattdessen wich das Theater in den Martinipark aus. Die kleine Brechtbühne im Gaswerk eröffnete erst Anfang dieses Jahres, die Saison war da bereits gestartet. Da beide Übergangsbühnen kleiner sind als die eigentlichen Spielstätten des Theaters, können pro Inszenierung gar nicht so viele Besucher „untergebracht“ werden. Die Inszenierungen können teilweise auch nicht so aufwendig ausfallen, da die Bühnentechnik dafür fehlt.

Diese Situation wird nach aktueller Planung wohl noch bis zum Jahr 2025 so bleiben. Die Sanierung des Großen Hauses hat eben erst begonnen, der Neubau einer zweiten Spielstätte samt Werkstätten, Verwaltung und Probebühnen wird zeitverzögert in einigen Jahren starten. Solange wird das Theater Augsburg in Interimsspielstätten beheimatet bleiben.

Lesen Sie dazu auch diesen Artikel: Erste Spielzeit mit neuer Intendanz: So kam das "neue Theater" an