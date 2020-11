15:34 Uhr

Licht am Fahrrad gestohlen

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagabend wurde an einem Fahrrad in der Blücherstraße ein Licht entwendet. Laut Polizei befand sich das Fahrrad in einem Innenhof, als der Diebstahl geschah. Den Schaden schätzen die Beamten im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

