Liebespaar hat am helllichten Tag Sex am Augsburger Wertachufer

Ein Schäferstündchen an der Wertach in Oberhausen endet für ein Liebespaar anders, als dieses es sich sicherlich vorgestellt hat.

Spaziergänger haben am Freitagnachmittag kurz nach 15 Uhr im Bereich des Paul-Ben-Heim-Wegs das nackte Paar bemerkt. Nach Angaben der Polizei lagen der Mann und die Frau erkennbar am Wertachufer. Sie hatten sich offenbar keine Mühe gemacht, sich bei ihrem Treiben zu verstecken. Für Vorbeikommende war deutlich sichtbar, dass das Paar Geschlechtsverkehr hatte, so die Polizei.

Als die Polizei eintraf, waren die 29 Jahre alte Frau und ihr 36 Jahre alter Partner freilich wenig begeistert. Beide zeigten keinerlei Verständnis für das Einschreiten, nur unter Protest verließen sie das Wertachufer. Das liebesbedürftige Paar, heißt es im Polizeibericht, muss sich nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses verantworten. (ina)