vor 27 Min.

Lieblingsplätze im goldenen Oktober

Die renaturierte Wertach ist zu jeder Jahreszeit ein beliebtes Ausflugsziel. Aber nur im Herbst färben sich die Blätter an den Bäumen so prächtig wie auf unserem Bild.

Am Wochenende hat es viele Menschen ins Freie gezogen. In dieser Jahreszeit gibt es in der Stadt und in der Umgebung besonders empfehlenswerte Orte

Von Elena Winterhalter

Es hat etwas gedauert, bis sich der Herbst in diesem Jahr von der schönen Seite zeigte. An diesem Wochenende dann umso mehr. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen zog es viele Augsburger aus dem Haus.

Etwa in den Hofgarten – auch wenn es nur für eine Mittagspause ist, wie bei Brigitte Ludsteck und Gudrun Zimmermann. Die beiden Kolleginnen nehmen an einer Fortbildung zum Thema „Motivation der Teamarbeit“ teil. „Normalerweise erhole ich mich am Lech“, sagt Brigitte Ludsteck. „Da brauche ich nirgendwohin in den Urlaub fahren“, sagt die Langweiderin. Beide Frauen mögen den Herbst sehr gerne. „Ich mag Hitze nicht“, sagt Gudrun Zimmermann. „Es ist wunderschön, wenn das Sonnenlicht durch die farbigen Blätter fällt.“

Auch Gabriela Draga liebt den Hofgarten. In den Trubel der Innenstadt geht sie mit ihrem Mann Theodor nur zum Einkaufen. „Bei der Hektik ist der Hofgarten eine wahre Oase, in der man Ruhe tanken kann“, findet Gabriela Draga. Ansonsten unternimmt das Ehepaar gerne Radtouren in der Region. An diesem Wochenende ging es über Wellenburg, Bobingen und Inningen am Lech entlang zurück nach Augsburg.

Auch Doris Neumeier zieht es ans Wasser. „Ich liebe die renaturierte Wertach. Am liebsten fahre ich bis zur Bobinger Staustufe und kehre auf dem Rückweg in der Kulperhütte ein.“ Gerade die Bäume auf dem Weg zwischen Kulperhütte und Rosenaustadion seien im Herbst besonders schön gefärbt. Wenn die Bedingungen passen, geht Doris Neumeier im Herbst auch gerne in die Pilze in der Gegend von Horgau. Zu ihrem Herbst in Augsburg gehört aber nicht nur buntes Laub und Pilze: „Ein fester Bestandteil meines Herbstes sind die Puppenspieltage im Abraxas“, sagt Neumeier.

Martin Ritter, Lena Pfeffer und Sohn Linus sind erst einige Monate in Augsburg. Sie entdecken ihre Lieblingsplätze gerade erst. Ein paar hat die junge Familie schon gefunden. „Die Innenstadt ist bei schönem Wetter toll“, sagt Martin Ritter. „Die Straßenmusiker und Cafés. Außerdem kann man in aller Ruhe durch die Geschäfte schlendern.“ Und Linus schläft bei dem Treiben um ihn herum hervorragend im Kinderwagen. Auch den Augsburger Zoo hat die Familie schon besucht. „Das war super. Allerdings waren wir nicht die Einzigen, die da hin wollten“, sagt Ritter. Deshalb werden sie beim nächsten Zoobesuch mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren.

Etwas weiter raus aus der Stadt zieht es Stefanie Flauaus. Vor einiger Zeit entdeckte sie bei einem Ausflug den Land-Art-Pfad in Bon-stetten. Die sechs Kilometer lange Strecke führt durch Bonstetten und den angrenzenden Wald. Der Künstler Hama Lohrmann hat dort in den Westlichen Wäldern Kunstwerke geschaffen, die sich langsam mit der Natur verändern. „Der Pfad ist sehr gut ausgeschildert und führt nicht nur auf breiten Wegen“, sagt Stefanie Flauaus. „Manchmal muss man einen Trampelpfad nehmen und steht plötzlich vor einer Skulptur mitten im Wald. Das bringt einen der Natur sehr nah.“ Außerdem verändert sich die Kunst mit den Jahreszeiten, sodass es jedes Mal etwas anders aussieht.

Und der Augsburger Herbst bleibt hoffentlich noch eine Weile so spätsommerlich wie am vergangenen Wochenende.

Themen folgen