Linie 3 soll ab 2021 von Augsburg nach Königsbrunn fahren

An der Endhaltestelle der Linie 3 in Haunstetten-West liegen seit Jahren symbolisch Gleise nach Königsbrunn (zu erkennen am Rost). Fürs Pressefoto zogen die Augsburger Bürgermeisterin Eva Weber, Königsbrunns Dritte Bürgermeisterin Ursula Jung, Sabine Beck (Regierung von Schwaben), Landrat Martin Sailer und die Stadtwerke-Geschäftsführer Alfred Müllner und Walter Casazza (v.l.) symbolisch eine Tram Richtung Süden.

In wenigen Wochen beginnen die Bauvorbereitungen für die 4,6 Kilometer lange Tramtrasse. Die Straßenbahn soll im 15-Minuten-Takt unterwegs sein.

Von Stefan Krog

Augsburg und Königsbrunn werden voraussichtlich in gut zwei Jahren mit einer Straßenbahnlinie verbunden sein. Die ersten vorbereitenden Baumaßnahmen für die Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 von der jetzigen Endhaltestelle Haunstetten-West bis zum Nahverkehrsknoten an der Königsbrunner Eisarena sollen im Oktober beginnen, so Stadtwerke-Geschäftsführer Walter Casazza. Am Montag übergab die Regierung von Schwaben die Baugenehmigung für den Bau der 4,6 Kilometer langen Strecke an die Stadtwerke.

Tramlinie 3 bis nach Königsbrunn

Casazza sprach bei dem Projekt von einem „Meilenstein“. Mobilität spiele im prosperierenden Wirtschaftsraum eine immer größere Rolle, so die Augsburger Wirtschaftsbürgermeisterin Eva Weber (CSU). Straßenbahnen als leistungsfähiges Verkehrsmittel seien ein wichtiger Baustein bei der Lösung von Mobilitätsthemen. Zudem sei die Tram zur Erschließung für das geplante Neubaugebiet Haunstetten Südwest wichtig. Ursula Jung (Grüne), Dritte Bürgermeisterin von Königsbrunn, sieht Chancen für ihre Heimatstadt. „Schienen sind Entwicklungsachsen“, so Jung. Königsbrunn rücke auf diese Weise näher an Augsburg und die Uni und werde wohl attraktiver für Studenten.

Die ersten Überlegungen für eine Verlängerung der Straßenbahn nach Königsbrunn gehen bis in die 1970er Jahre zurück. Lange wurde man sich über die Finanzierung nicht einig. 2015 kam es schließlich zum Vertrag zwischen Augsburg, Landkreis und Königsbrunn. Mit gut zwei Jahren ist die Bauzeit überschaubar. Ein Teil der Strecke läuft auf freiem Feld, in Königsbrunn wurde seit Jahrzehnten eine Trasse freigehalten. Für Verzögerungen könnten noch archäologische Funde oder Blindgänger sorgen.

Kosten sollen bei 52 Millionen Euro liegen

Auf der Verlängerungsstrecke wird die Tram unter der Woche alle 15 Minuten fahren. Das heißt, dass ein Teil der Straßenbahnen weiterhin in Haunstetten-West umdreht. Das soll die Kosten im Rahmen halten. Die Details für die Fahrpläne am Wochenende stehen noch nicht fest. Die Fahrzeit zwischen Königsbrunn und Königsplatz soll eine halbe Stunde betragen. Das entspricht der Fahrzeit mit dem Schnellbus 740. Allerdings hat dieser am Morgen oft mit Stau auf der B17 zu kämpfen. Die Kosten dürften bei 52 Millionen Euro netto liegen. Bei der Vorstellung der Pläne vor vier Jahren waren noch 34 Millionen Euro geschätzt worden. In der damaligen Summe sei unter anderem aber kein Grunderwerb eingerechnet gewesen, so Stadtwerke-Chef Casazza. Die Stadtwerke rechnen mit hoher Förderung durch den Freistaat.

Haunstetten Südwest wird weitere Fahrgäste bringen

Bis zu 10000 Fahrgäste sollen auf der Verlängerungsstrecke pro Tag fahren. Allerdings handelt es sich dabei nicht nur um „neue“ Fahrgäste. Eingerechnet sind dabei die Fahrgäste des 740er, der Ende 2021 eingestellt wird. Nicht berücksichtigt ist Haunstetten Südwest, wo einmal 10000 Einwohner leben sollen. Bis zur Fertigstellung des Viertels werden aber Jahrzehnte vergehen. Das ist auch einer der Gründe, warum die Tram nicht mitten durchs künftige Neubauviertel fahren wird. In den ersten Jahren würde sie abschnittsweise über unbebauten Acker rollen.

Anwohner fürchten Lärm

Im Lauf des Genehmigungsverfahrens gab es etwa 90 Einwendungen von Anwohnern, vor allem wegen Lärms. Schwerpunkt war Königsbrunn, wo Wohnhäuser nahe an der freigehaltenen Trasse stehen. Dort will die Stadt Königsbrunn abschnittsweise freiwillig Lärmschutzwände bauen. Von Anliegern wurde auch kritisiert, dass die Stadtwerke den sogenannten „Schienenbonus“ in Anspruch nehmen. Diese Sonderregelung ermöglichte es Bauherren von Schienentrassen in der Vergangenheit, fünf Dezibel vom errechneten Lärmwert abzuziehen. Inzwischen wurde die Regelung aufgehoben, wobei für Neubaustrecken noch eine Übergangsregelung bis 2019 gilt. Die Stadtwerke nutzen diese Regelung aus. Laut Regierung von Schwaben ist dies rechtlich auch okay. Bürger, die eine Einwendung erhoben haben, bekommen demnächst Post mit dem Planfeststellungsbeschluss. Offen ist, ob Bürger noch Klage einreichen werden.

Königsbrunn als Vorbild für andere Umlandstädte?

Die Verlängerung der Linie 3 ist die erste Straßenbahnverlängerung seit neun Jahren. 2010 ging die Linie 6 nach Friedberg-West in Betrieb. Aktuell laufen Überlegungen für Verlängerungen ins Friedberger Zentrum (Linie 6) sowie nach Gersthofen (Linie 4) und Neusäß (geplante Linie 5). Allerdings befinden sich alle Überlegungen in einem ersten Stadium. Casazza will den Ausbau vorantreiben. „Dass Mobilität nicht an den Stadtgrenzen endet, ist bekannt.“

Eine entscheidende Frage ist, wer dafür zahlt. Die Betriebskosten auf der Verlängerungsstrecke der 3er nach Königsbrunn liegen jährlich bei etwa 2,5 Millionen Euro. Nur über Fahrgeldeinnahmen ist das nicht hereinzuholen. Innerhalb des Stadtgebiets kommen die Stadtwerke über den Querverbund mit ihrer Energiesparte für die Verluste des Nahverkehrs auf. Außerhalb des Stadtgebiets sind die Landkreise verantwortlich. In Königsbrunn teilen sich das zu erwartende jährliche Defizit von 950000 Euro der Landkreis (er trägt zwei Drittel) und die Stadt Königsbrunn (ein Drittel). Landrat Martin Sailer (CSU) sagte am Montag, dass sich der Landkreis Augsburg wie schon in Stadtbergen und Königsbrunn auch im Fall von Neusäß und Gersthofen finanziell beteiligen würde. „Voraussetzung ist aber eine passende Trasse.“ Hier gebe es noch Klärungsbedarf.

Animation der Stadtwerke zur geplanten Verlängerung der Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn. Video: Edgeflow

