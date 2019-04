vor 45 Min.

Live-Wrestling in Augsburg: Was Fans an diesem Sport fasziniert

Bei dem Wettstreit fließt auch mal echtes Blut. Dennoch hat der Sport seine Anhänger. Wir waren bei der Veranstaltung der Erding Wrestling Show in Augsburg dabei.

Von Elena Winterhalter

Ein zierlicher junger Mann betritt den Ring, der in der Mitte der Kradhalle aufgebaut ist. Der Mann trägt Krawatte und Weste über einer schicken dunklen Hose. Er passt so gar nicht in die Umgebung. Nicht in den Ring, in dem sich gleich in sechs Runden Männer und Frauen eindrucksvoll verprügeln werden. Er passt auch nicht zum Publikum – etwa 35 Leute, die eng am Ring stehen. Dresscode: Schwarz.

Nathan Lee, der Mann mit Krawatte, nimmt das Mikrofon und kündigt mit unheilschwangerer Stimme das heutige Event an: „House of Hardcore“, was so viel heißt wie: Wrestling ohne Regeln. Besonders hart. Besonders spektakulär. Geschrei und Gejohle aus dem Publikum.

Besucher: "Während des Kampfes wird eine Geschichte erzählt"

Auch Tom ist für das Wrestling-Event nach Augsburg gekommen. Vor einigen Jahren hat er es selbst ausprobiert und stand im Ring. Heute ist er nur Zuschauer. „Ich finde es faszinierend, wie Wrestling mit den Emotionen der Zuschauer spielt“, sagt Tom. „Es gibt den ,Guten’ und den ,Bösen’ und während des Kampfes wird eine Geschichte erzählt.“

Ehrlich gesagt: Als Außenstehender fällt es schwer, die Geschichte zu verstehen zwischen Brüllen und Stöhnen und dem Knallen, wenn ein Kämpfer seinen Gegner auf den Ringboden wirft, schleudert, schubst. Im ersten Kampf hat das Publikum seinen Liebling schnell entdeckt. Nundu Black, ein junger Kerl, vielleicht Anfang 20, mit einer Badehose in Schlangenoptik wird lautstark angefeuert. „Mach ihn fertig!“, grölt es aus dem Publikum, als er seinen Gegner mit einem Tritt aus dem Ring befördert. Und da bei diesem Hardcore-Event auch Gegenstände erlaubt sind, bekommt der auf dem Boden liegende Gegner noch ein paar Schläge mit der Getränketafel mit, bevor die Glocke läutet und der Sieger gefeiert wird.

Wrestling-Organisator: "Es soll sich niemand verletzen"

„Das kommt brutaler rüber als es ist“, sagt Christof Haas. Der 27-Jährige ist Organisator des Events und Vorstand der Erdinger Wrestling Show (EWS). „Es tut schon weh, wenn man kämpft. Aber es soll sich niemand verletzen.“ Wrestling ist aus den USA und Japan nach Europa geschwappt. Die Kämpfe sind vorher abgesprochen und folgen einer festgelegten Choreografie. Trotzdem müssen die Sportler einiges einstecken und während der Zeit im Ring voll konzentriert sein, um richtig zu fallen und die Aktionen möglichst exakt auszuführen. Nur so verhindert man Verletzungen.

Laura und Eva stehen mit einem leicht mulmigen Gefühl in der Halle. Ihre Freunde stehen beide an diesem Samstag im Ring. „Ich mache mir schon Sorgen, ob etwas passiert“, sagt Laura. „Aber es ist auch toll zu sehen, wie viel Herzblut in so ein Event gesteckt wird.“ Die beiden merken an der Mimik ihrer Freunde auch, ob das schmerzverzerrte Gesicht im Ring echt oder nur gespielt ist. „Danach entdeckt man schon mal rote Stellen oder Kratzspuren am Körper“, sagt Eva.

Es kommen nicht allzu viele Zuschauer zur Wrestling-Show in Augsburg

Viele, die im Publikum stehen, haben als Kinder die Shows im Fernsehen gesehen und waren fasziniert. „Als wir jung waren, haben wir versucht, die Tricks nachzumachen“, sagt Lucas aus Dachau. Er ist hier, um einen guten Freund im Ring zusehen. Sein Kumpel Moritz ist zum ersten Mal dabei und noch nicht so sicher, was er davon hält: „Schauen wir mal“, lautet sein Kommentar.

Die Show ist diesmal nicht gut besucht. „Vielleicht liegt es an der Konkurrenz des Plärrers“, sagt Haas. Oder es liegt an dem Zusatz „Hardcore“. Denn das letzte Match an diesem Abend ist ein sogenanntes Death Match – ein Todeskampf. „Da fließt echtes Blut“, sagt Max. Er interessiert sich eigentlich eher für internationales Wrestling. „Aber bei den Live-Events trifft man immer wieder dieselben Leute. Es ist ein familiärer Kreis.“ Selbst er ist bei einem Hardcore-Kampf schon mal aus der Halle gegangen. „Da kommt schon mal Stacheldraht oder ein Tacker zum Einsatz“, sagt er.

So ähnlich läuft es dann auch ab beim letzten Kampf. Drei Gegner, die sich mit einer Aluleiter, einer Gitarre und diversen Leuchtstoffröhren drangsalieren. Echtes Blut fließt dann auch, als Reiszwecke auf dem Ringboden verteilt werden und sich die Kontrahenten Schaschlikspieße in die Stirn stecken. „Die einen gehen ins Theater und schauen sich eine Vorstellung an“, sagte ein Zuschauer. „Wir gehen halt zum Wrestling. Das ist auch ein Schauspiel.“ Schauspiel, ja. Nur eben mit echtem Blut und echten Schmerzen – Geschmackssache. Gewonnen hat übrigens Maze, der Titelverteidiger aus Erding setzte sich beim Showdown gegen die Gegner durch.