Liveklub: Im neuen Bombig wird bald wieder gerockt

Plus In Sichtweite zum Gaswerkareal in Oberhausen plant Thomas Lindner den Nachfolger des kultigen Liveklubs Bombig. Auch einen Grillplatz soll es wieder geben.

Es soll Menschen geben, die glauben, dass mit dem Abriss der Häuser und Hallen auf dem Reesegelände auch die Geschichte dieses ungewöhnlichen kulturellen Projektes zu Ende ist. Eröffnet im Jahr 2007 mit rustikal anmutenden Bandproberäumen, Künstlerateliers und Klubs wie Kantine, Bombig und Kradhalle, schien das Experiment 2019 wegen der lange dort geplanten Wohnbebauung am Ende. Für diese Zeit war auch der Vertrag zwischen Stadt und dem gemeinnützigen Kulturpark West abgeschlossen worden, alles ist ganz korrekt gelaufen. Eine Unterschriftenaktion vieler Betroffener brachte zumindest keine Wende.

Alles aus und vorbei? Weit gefehlt, sagt Thomas Lindner, mit Peter Bommas Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH. „Vielkulturell, selbstverwaltet und frei“, unter diesem Motto packen die Macher auch die Zukunft an. Während sich Bommas vor allem um das Inhaltliche kümmert, ist Lindner fürs Geld und das Entdecken neuer Areale zuständig. Und hat schon einiges gefunden.

Augsburg: Dort soll das neue Bombig entstehen

So in Königsbrunn im Gewerbegebiet Nord. Dort sind auf 600 Quadratmeter mehrere Bands und Künstler bereits eingezogen. Ebenfalls in der Derchinger Straße in Lechhausen. Auch nach Friedberg haben die Macher ihre Fühler ausgestreckt. Für eine ehemalige Kegelbahn wurde ein Vorvertrag geschlossen, im Spätsommer soll es losgehen.

Das größte Projekt wird allerdings das Baywa-Gelände mit 2500 Quadratmetern in der Gubener Straße in Oberhausen, sozusagen in Sichtweite zum Gaswerk, sein. Im ehemaligen Werkstattgebäude soll ab April beziehungsweise Mai neues Leben einziehen. Unter anderem mit Tanz- und Trommelgruppen, dazu kommen einige Bandprobenräume. Und eine Livemusik-Kneipe, in der ab dem Spätsommer wieder gerockt wird. Das ist der Nachfolger für das kultige Bombig, dessen Ende im Sommer 2019 mit einem „NonStopRock-Event“, vielen Fans und der einen oder anderen Träne im Auge beerdigt wurde. Neben dem Liveklub, der wieder einen Grillplatz bekommt, stehen 40 Ateliers und 70 Bandräume zur Verfügung.

Eigentlich jede Menge Arbeit. Wer glaubt, Thomas Lindner wäre damit ausgelastet, der irrt gewaltig. Mit seiner Firma SES (Stage & Entertainment Service) kümmert er sich um Veranstaltungen im Barbarasaal, ist Besitzer von 6000 Stühlen, die vor allem im Sommer zu großen Open Airs von Schloss Schleißheim bis nach Viechtach gebracht werden. Und ist immer unterwegs, immer auf dem Sprung.

Mit dem Bombig die Kultur der Liveklubs in Augsburg erhalten

Und das seit vielen Jahren. So war er viele Jahre Tourleiter für verschiedene Bands und große Agenturen. „Früher haben Gruppen wie BAP noch an jeder Steckdose gespielt“. Das habe sich geändert. Heute werde alles geplant, nur wenig dem Zufall überlassen. Das bedeutet allerdings auch, so der gebürtige Augsburger, dass es immer weniger Liveklubs gibt. Auch dafür kämpft er mit einem Bombig oder einer Kradhalle, die für Bands da sind, deren Ruf noch zu keiner der großen überregional tätigen Agenturen gedrungen ist. Wie bei „Freewheelin’Franklin“, in der Lindner die Gitarrensaiten „knallen“ lässt.

Dass der 58-Jährige, Vater dreier Kinder und geschieden, in der Szene sehr beliebt ist, zeigt die Tatsache, dass Sonja und Karl Heinz von der Lotzbeckwiese sofort bereit waren, ihr Lokal für Konzerte, bis das neue Bombig fertig ist, zu öffnen. Zum Beispiel am 29. Februar für einen Gig von „Listen Here“.

Fast schon überflüssig, zu erwähnen, dass sich Lindner, der im Bärenkeller wohnt, mit seinen beiden Geschwistern auch um die 82 Jahre Mama kümmert. So ist er halt, der unkonventionelle Rocker, der sich einen Lebenstraum nicht so schnell nehmen lässt.

