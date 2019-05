vor 18 Min.

Lkw-Fahrer prallt in Lechhausen gegen einen Baum

Die Polizei meldet einen Unfall in Lechhausen.

Ein Lkw-Unfall hat sich am Samstagmorgen in Lechhausen ereignet. Dabei wurde der 34-jährige Fahrer verletzt.

Der Fahrer eines 12-Tonners war am frühen Morgen gegen sieben Uhr auf der Mühlhauser Straße stadteinwärts unterwegs. Wie die Polizei berichtet, kam der 34-Jährige auf Höhe der Kreuzung mit der Bürgermeister-Wegele-Straße plötzlich von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grünstreifen und landete an einem Baum. Der Mann erlitt dabei Verletzungen und wurde in die Uniklinik gebracht. Warum er von der Straße abgekommen war, steht bislang nicht fest. Laut Polizei kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. (AZ)

