Lkw-Fahrer wird bei Auffahrunfall auf A8 bei Augsburg schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A8 wird ein Lkw-Fahrer eingeklemmt und muss von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Es bildet sich Stau.

Bei einem Auffahrunfall zweier Lastwagen auf der Autobahn A8 in höhe der Ausfahrt Augsburg Ost wird ein Lkw-Fahrer am Donnerstagmorgen schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, musste ein Lkw verkehrsbedingt auf der Fahrspur in Richtung Stuttgart bremsen.

Lkw-Fahrer fährt anderem Lkw auf der A8 auf und wird schwer verletzt

Der hinter ihm fahrende Lkw-Fahrer bemerkte das Manöver zu spät und fuhr auf. Dabei wurde der Führer der Zugmaschine in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt ins Universitätsklinikum eingeliefert. Laut Polizei sind die Verletzungen aber nicht lebensbedrohlich.

Während der Unfallaufnahme und der Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die komplette Spur in Richtung Stuttgart gesperrt. Dabei bildete sich ein mehrere Kilometer langer Stau.

Gegen neun Uhr war jedoch der linke Fahrstreifen wieder freigegeben und der Stau löste sich langsam wieder auf. (AZ)