19.11.2019

Lkw rammt Straßenbahn: Neun Verletzte

Fahrer wird von der Polizei ermittelt

Schrecksekunde für die Fahrgäste einer Straßenbahn der Linie 2: Am Montagmorgen ist die Tram von einem Lastwagen touchiert worden, Scheiben gingen zu Bruch und neun Fahrgäste wurden verletzt. Ein Lkw-Fahrer, den die Polizei als Unfallverursacher sieht, fuhr zunächst weiter. Die Beamten konnten ihn aber ermitteln. Der 47-jährige Lkw-Fahrer aus Freising fuhr nach Angaben der Beamten gegen 7.30 Uhr in der Karolinenstraße in nördliche Richtung. Zugleich fuhr eine Straßenbahn der Linie 2 im Hohen Weg in südliche Richtung. Dann sei der Lkw-Fahrer „verbotswidrig“, so die Polizei, nach rechts abgebogen. Dabei scherte das Heck des Lkw aus und touchierte die linke Seite der Straßenbahn. Hierbei gingen mehrere Scheiben der Tram zu Bruch. Durch den Zusammenstoß und die gebrochenen Scheiben wurden neun Fahrgäste leicht verletzt, meldet die Polizei. Alle Verletzten wurden vor Ort durch Rettungsdienste versorgt und konnten anschließend wieder entlassen werden.

Der Unfallverursacher fuhr nach Angaben der Polizei weiter. Anhand des Kennzeichens des Lkw, das sich Zeugen gemerkt hatten, konnte der Fahrzeughalter erreicht werden. Dieser forderte seinen Fahrer auf, sich bei der Polizei zu melden. Da der Fahrer mit dem Lkw zwischenzeitlich im Münchner Umland war, meldete er sich bei der Polizeiinspektion Neufahrn. Er muss sich nun wegen mehrfacher fahrlässiger Körperverletzung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten, schreibt die Polizei. Der Gesamtschaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen auf 25000 Euro. (AZ)

