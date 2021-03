vor 36 Min.

Lockdown und Corona: „In vielen Familien herrscht der Ausnahmezustand“

Plus Corona hat die Lage in Familien, die vorher schon Probleme hatten, zusätzlich verschärft. Dietmar Kraft, Bereichsleiter der ambulanten Familienhilfe bei SOS-Kinderdorf Augsburg, kennt die Nöte.

Ein Jahr Corona – wie schwierig ist es für Familien tatsächlich, Herr Kraft?

Dietmar Kraft: Vermutlich jeder weiß aus seinem Umfeld, dass derzeit auch Familien, die sonst gut zurechtkommen, schon arg zu kämpfen haben. Für Familien, die wir im Auftrag des Jugendamtes begleiten und unterstützen, stellt sich die Lage weitaus gravierender dar. Beengte Wohnverhältnisse, dazu wirtschaftliche Sorgen und gesundheitliche Einschränkungen: Da genügt mitunter wenig, um sich überfordert zu fühlen.

Wie meinen Sie das?

Kraft: Ein Beispiel: Eine Frau mit Lernbehinderung, zudem alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, ist hoch belastet. Die Notbetreuung in der Kita hat sie anfangs nicht angenommen. Offizielle Schreiben versteht sie nicht, die müssen wir ihr in leichter Sprache verständlich machen. Die Überforderung drohte in Gewalt gegen die Kinder zu münden.

Was tun in so einem Fall, noch dazu im Lockdown?

Kraft: Unsere Klientel hat in diesen Zeiten unsere Diensthandynummer, wir stehen den Familien bei allen Anliegen, Sorgen und Nöten zur Verfügung. Nicht nur, wenn das Wohl von Kindern in Gefahr ist, suchen wir die Familien auch persönlich auf. Wir müssen oft präventiv vor Ort sein. Viele Dinge lassen sich nicht über eine Videokonferenz klären. Nur vor Ort erhalten wir einen umfassenden Einblick in die Lage. Wir müssen im Kinderschutz sehr wachsam sein. Wo geraten Kinder und Familien in Not? Wo schlägt Verzweiflung und Überforderung in Depression um? Wo werden die Kinder quasi sich selbst überlassen?

Ist es so schlimm?

Kraft: Es ist für viele Familien schwierig, eine Struktur aufrecht zu erhalten. Gerade unsere belasteten Familien in den sozialpädagogischen Familienhilfen trifft es besonders hart, wenn die Netzwerke und Unterstützungssysteme wegbrechen – sei es Tagesbetreuung, der Sportverein oder einfach auch der Besuch der Großeltern. Viele Familien stehen mit dem Rücken zur Wand. Die Auswirkungen wird man vermutlich erst mittelfristig erkennen, wenn die Frühwarnsysteme wie Schule, Kita, Ärzte, Sportvereine wieder voll greifen.

Was können Sie tun?

Kraft: Wir versuchen, die Familien zu stärken, indem wir Strukturen vermitteln und Möglichkeiten aufzeigen, durch die Krise zu kommen. Vielen Familien fehlt mittlerweile die Energie, etwas zu unternehmen jenseits digitaler Medien. Wir unterstützen bei Lernschwierigkeiten, fehlender Computerausstattung und vermitteln bei Familienkonflikten und zu den notwendigen Behörden. Unser wichtigstes Anliegen ist es, Eltern und Kindern das Gefühl zu geben, dass jemand aktiv an ihrer Seite steht. In vielen Familien herrscht seit nunmehr einem Jahr Ausnahmezustand – und bei uns auch, weil wir sehr stark gefordert sind. (ras)

Zur Person: Dietmar Kraft leitet die ambulante Familienhilfe bei SOS-Kinderdorf Augsburg. Der Träger der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe betreibt darüber hinaus Wohngruppen, eine Kinderkrippe, eine Beratungsstelle bei Essstörungen sowie ein Familienzentrum.

