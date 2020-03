05.03.2020

Lust auf mehr Nachbarschaft

Das Projekt Wohnzimmer besteht seit fünf Jahren. Gefälligkeiten helfen, den Alltag zu meistern

Von Andreas Alt

Das Wohnzimmer im Schwabencenter, ein seit fast fünf Jahren bestehender sozialer Treffpunkt für Menschen in den Centerhochhäusern und darum herum, möchte sich in diesem Jahr erstmals am „Tag der Nachbarn“ am 29. Mai beteiligen. Dieser Aktionstag ist von der gemeinnützigen nachbarn.de-Stiftung initiiert worden und soll Anonymität in Städten und Gemeinden abbauen sowie die Gemeinschaft fördern. Das Wohnzimmer will an diesem Tag unter anderem eine Müllsammelaktion im Siebentischwald und eine Pflanzentauschbörse veranstalten, wie sich bei einem Vorbereitungstreffen ergab.

Etwa 15 Interessenten kamen auf Einladung der Wohnzimmer-Mitorganisatorin Sabine Pfister und der Grünen-Stadträtin Pia Haertinger zusammen. Sie tauschten sich darüber aus, welche Initiativen für eine gelebte Nachbarschaft es in Augsburg bereits gibt, welche Projekte sich für den Tag der Nachbarn eigenen könnten und in welcher Form die Kommunalpolitik Hilfestellung leisten müsste. Ein Teil der Teilnehmer erlebt Anonymität: Man kennt nicht einmal die Leute, die im Hochhaus auf demselben Flur leben, und wenn man Hilfe braucht, stößt man auf Desinteresse. Andere berichteten jedoch, in ihrer Straße gebe es ein Zusammengehörigkeitsgefühl, und Nachbarn seien gern bereit, für andere die Blumen zu gießen, auf den Hund aufzupassen oder bei Abwesenheit den Briefkasten zu leeren.

Das Gespräch konzentrierte sich dann auf Einrichtungen einer Tauschwirtschaft, die es im Herrenbach, Spickel und in Hochzoll bereits gibt. So ein „Fairteiler“ im Jugendhaus Lehmbau, wo man nicht benötigte Lebensmittel abgeben oder abholen kann, die Bücherzelle in der Hochzoller Straße oder die Praxis, Gegenstände mit der Aufschrift „zu verschenken“ neben die Haustür zu stellen. Ein Gratis-Buchregal gibt es auch im Wohnzimmer; Foodsharing scheitert hier allerdings nach Aussage von Pfister momentan noch an den begrenzten Öffnungszeiten. Zudem soll auch dem Edeka-Markt im Schwabencenter nicht unnötig Konkurrenz gemacht werden. Erwähnt wurde auch, dass man seinen Garten oder sein Wohnzimmer für Besucher öffnen kann. Eine Frau vermisste Tanzveranstaltungen im Augsburger Osten.

Zwischendurch wurden eine Kürbis- und eine Rote-Bete-Suppe aufgetischt. Anschließend einigte man sich auf die Müllsammelaktion und die Pflanzentauschbörse für den Tag der Nachbarn und überlegte, welche weiteren Gruppen oder Vereine in die Veranstaltung eingebunden werden könnten. Von der Politik werde nur erwartet, besser über Angebote zu informieren, die das Ziel guter Nachbarschaft haben.

Zwei Teilnehmer an der Gesprächsrunde hatten angenommen, bei dem Treffen im Wohnzimmer handele es sich um eine Wahlkampfveranstaltung. Sie hatten auf das Problem zugeparkter Straßen und auf Hochhausneubauten in Hochzoll-Süd hinweisen wollen, denen viel Natur zum Opfer fällt. Sie ließen sich dann aber auch für den Tag der Nachbarn begeistern. Pfister zog das Fazit: „Ich bin stolz, dass Sie alle dabei waren und auch aus Göggingen, Pfersee und der Firnhaberau hergekommen sind.“ Haertinger sagte: „So habe ich mir das vorgestellt, dass wir am Ende alle Lust haben auf mehr Nachbarschaft.“

