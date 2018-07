00:38 Uhr

Luther kommt zur Jakober Kirchweih

Am Wochenende wird gefeiert und gelaufen

Von Andreas Alt und andrea Baumann

Aus der Not heraus hat sich die Jakober Kirchweih, das älteste Volksfest in Augsburg, vor einigen Jahren verändert. Damals wurden die Besucher weniger, die Stadt zog sich als Veranstalter zurück und das Bierzelt auf dem Gelände der Augusta-Brauerei verschwand. Nun ist daraus, in kleinerem Rahmen, ein Stadtteil- und Kirchenfest geworden.

Zum Feiern stehen noch die Kirche St. Jakob und das Areal drumherum zur Verfügung. In St. Jakob wird am Freitag, 20. Juli, nach dem ökumenischen Gottesdienst (Beginn 19 Uhr) die Kirchweih eröffnet. Im Anschluss um 20.30 Uhr beginnt unter dem Motto „Wir in der Jakobervorstadt“ der Abend des Stadtteilvereins, in dem es um die Umgestaltungspläne für die Jakobervorstadt Nord geht.

Mit dem Empfang der Pilger und deren Zug zur Jakobskirche beginnt der Festsamstag. Dort können sich die Wandersleute stärken – und zugleich mit anpacken. Denn beim Aufbau des großformatigen Porträts „Luther 95“ von Michael Apitz um 13 Uhr sind Helfer willkommen. Sportliches Highlight ist der Jakobslauf, der um 18 Uhr am Jakobsplatz beginnt.

Ebenso wie am Samstag erwartet die großen und kleinen Besucher der Jakober Kirchweih auch am Sonntag ein abwechslungsreiches und buntes Kultur- und Festprogramm. Damit die Gäste ungefährdet feiern können, gibt es eine kleine Straßensperrung. Nur die Straßenbahn verkehrt regulär, der stadtauswärts fahrende Verkehr wird hinter der Kirche umgeleitet.

Mit der Jakobuswoche bis Sonntag, 29. Juli, geht das spirituelle und kulturelle Angebot in die Verlängerung. Das gesamte Programm finden Interessierte im Internet unter www.jakoberkirchweih.de. (anda/bau)

