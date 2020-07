vor 21 Min.

MAN-Mitarbeiter in Augsburg kämpfen um ihre Jobs

Plus Bei dem Motorenbauer MAN Energy Solutions sollen am Standort Augsburg bis zu 1800 Stellen abgebaut werden. Mitarbeiter und Gewerkschaft wehren sich dagegen.

Von Andrea Wenzel

11.55 Uhr – der Zeitpunkt für den Demonstrationszug der MAN Energy Solutions-Mitarbeiter am Dienstagmittag war bewusst gewählt. Denn noch sei es fünf vor Zwölf, und es gebe Hoffnung und Möglichkeiten, die Zahl von 1800 Stellen, die das Unternehmen am Standort im schlimmsten Fall abbauen will, deutlich nach unten zu korrigieren, heißt es zur Begründung. Davon sind zumindest die Mitarbeiter sowie Arbeitnehmervertreter überzeugt.

Selbst die Unternehmensspitze hat durchblicken lassen, dass man bei entsprechenden Konzepten zur Kostenreduzierung mit einer geringeren Zahl an Stellenstreichungen rechnen könne. Eingespart werden sollen bei dem Unternehmen, das zu VW gehört, rund 450 Millionen Euro. Schon vor Corona hatte es das Unternehmen mit sich verändernden Märkten zu tun.

MAN-Mitarbeiter fordern Abkehr von "Kahlschlag"

Zur Stunde ziehen daher Beschäftigte und IG Metall-Vertreter von Tor C des Werksgeländes an der Ecke Sebastianstraße/Heinrich-von-Buz-Straße zum Hochhaus an der MAN-Kreuzung und dann zum Tor an der Stadtbachstraße. An dem Protestzug haben sich unter anderem auch Augsburg Oberbürgermeisterin Eva Weber und der Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich (beide CSU) beteiligt. Michael Leppek, Bevollmächtigter der IG Metall Augsburg, machte bereits vorab deutlich: „Wir werden diesen angekündigten Kahlschlag in keinster Form akzeptieren. Wir fordern eine Rücknahme der Horrorzahlen, einen Ausschluss von betriebsbedingten Kündigungen und ernsthafte Verhandlungen über eine zukunftsfähige Aufstellung des Unternehmens.“

Leppek und der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Werner Wiedemann befürchten, dass der Augsburger Standort bei einem Wegfall von 1800 der 4000 Arbeitsplätze zu einem reinen Entwicklungs-, Endmontage- und Testwerk degradiert werden könnte. „Wir werden nicht zulassen, dass die Rolle von Augsburg als großer Produktionsstandort infrage gestellt wird und der MAN-Betrieb zu einem Handelshaus verkommt“, warnt Leppek.

Aiwanger will sich für MAN Energy Solutions einsetzen

Mittlerweile hat sich auch die Politik eingeschaltet. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sagte bereits am vergangenen Freitag gegenüber unserer Redaktion: „Ich bemühe mich in der Ministerrunde um Unterstützung und darum, Fördergelder zu bekommen.“ Es gehe darum, sagt Aiwanger, mit Mitteln des Freistaats den Betrieben gezielt helfen zu können. Zu den Betrieben, die Aiwanger ansprach, gehört neben MAN Energy Solutions auch der Flugzeugteilebauer Premium Aerotec. Auch hier stehen am Standort in Augsburg bis zu 1000 Stellen auf der Streichliste.

