vor 52 Min.

Maaßen-Auftritt heute in Augsburg: Proteste sind angekündigt

Der frühere Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz spricht am Freitagabend in Augsburg. Veranstalter ist der CSU-Ortsverband Inningen.

Von Michael Hörmann

Der frühere Verfassungsschutzpräsident, Hans-Georg Maaßen, ist am Freitagabend zu Gast in Augsburg. Der 56-Jährige spricht um 19 Uhr im Saal des Kolpinghauses in der Frauentorstraße. Veranstalter ist der CSU-Ortsverband Inningen, der mit der Veranstaltung in die Innenstadt ausgewichen ist. Von der Augsburger CSU-Führung gibt es keine Unterstützung für den Maaßen-Besuch. Augsburgs CSU-Chef und Bundestagsabgeordneter Volker Ullrich hatte dazu geäußert: „Die CSU hat Maaßen nicht eingeladen und sie hätte ihn auch nicht eingeladen.“

Maaßen, der in den einstweiligen Ruhestand versetzt wurde, war in die Kritik geraten, weil er nach Ausschreitungen 2018 in Chemnitz daran zweifelte, dass es „Hetzjagden“ gegen Ausländer gegeben habe. Entlassen wurde er schließlich, als er von „linksradikalen Kräften“ in der SPD gesprochen hatte.

Georg Maaßen spricht in Augsburg über "illegale Migration"

Sein Vortrag mit Diskussion in Augsburg lautet „Illegale Migration stoppen: Sicherheit für Deutschland“. Vermittelt hat die Einladung der stellvertretende Vorsitzende der Werteunion der CDU/CSU, Thomas Jahn. Die Werteunion nennt sich eine Basisbewegung der CSU, die auch in Bayern organisiert ist. Sie selbst sieht sich als Interessenvertretung der konservativen und wirtschaftsliberalen Mitglieder in der CSU. Jahn wird auch am Abend in Augsburg dabei sein. Moderiert wird die Veranstaltung von Gerhard Schmid, dem stellvertretenden CSU-Ortsvorsitzenden in Inningen.

Wegen des Auftritts von Maaßen findet um 17.30 Uhr vor dem Kolpinghaus eine angemeldete Demonstration für Menschlichkeit und Toleranz statt. Angemeldet hat sie Theresa Hofmann. Sie sagt: „Die geladene Sprache der Einladung und Maaßen als umstrittener Gast stellen Anlass zur Sorge dar.“ Mit der Protestaktion solle ein Zeichen für Menschlichkeit und Toleranz gesetzt werden.

Themen folgen