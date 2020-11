14:48 Uhr

Mädchen bei Unfall in Augsburg von Auto erfasst - Fahrer flüchtet

Eine neunjährige Schülerin aus Augsburg will bei Grün eine Ampel überqueren, da kommt plötzlich ein Auto angefahren. Das Auto trifft das Mädchen. Die Polizei sucht nach dem Fahrer.

Eine neunjährige Schülerin wurde am Donnerstagmittag gegen halb eins von einem Auto angefahren. Laut Polizei war das Mädchen mit ihrem Tretroller in der Langemarckstraße unterwegs, als der Unfall geschah. Die Neunjährige wollte eine Ampel auf Höhe der Hausnummer 22 bei Grün überqueren - ein Autofahrer wollte zu diesem Zeitpunkt ebenfalls die Ampelanlage queren. Nach Aussage der Polizei hatte der Autofahrer Rot. Er traf das Kind, welches sich bei diesem Unfall leicht am Fuß verletzte.

Unfall in Augsburg: Die Polizei sucht den flüchtigen Fahrer

Der Autofahrer hielt danach kurz an, fuhr aber rasch weiter, ohne sich der angefahrenen Schülerin zu erkennen zu geben. Die Polizei sucht nun Zeugen - der Autofahrer wird wie folgt beschrieben: Etwa 70 Jahre alt und circa 165 cm groß, schlank, faltiges Gesicht, unrasiert - vielleicht auch kurzer Drei-Tage-Bart - bekleidet mit einer Weste mit vielen Taschen und einem grünen Hut. Er war mit einem grauen Auto mit Augsburger Kennzeichen unterwegs. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 6 unter Telefon 0821/323-2610 entgegen. (AZ)

