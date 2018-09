vor 49 Min.

Männer helfen und werden geschlagen

Als sich mehrere Mädchen von einem Jugendlichen belästig fühlen, greift ein 24-Jähriger ein. Es kommt zu einer Rangelei und Schlägen.

Zwei Männer halfen am Freitagabend drei jungen Mädchen, die sich laut Polizei von einem Jugendlichen belästigt fühlten. Der Jugendliche und seine Begleiter schlugen daraufhin zu, so die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.45 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle der Linie 6, Prinzstraße/Am Schäfflerbach im Textilviertel. Laut Polizei wartete ein 24-Jähriger an der Haltestelle mit weiteren Personen, unter anderem auch drei jungen Mädchen, auf die Straßenbahn. An der gegenüberliegenden Haltestelle befanden sich vier Jugendliche. Ein kam herüber und „machte die drei Mädchen permanent an“, schreibt die Polizei. Nachdem offensichtlich gewesen sei, dass die Mädchen sich belästigt und überfordert fühlten, sprach der 24-Jährige den Jugendlichen an, dass er die Mädchen in Ruhe lassen soll.

Schlag auf die Nase

Ohne Vorwarnung habe der junge Mann daraufhin einen Schlag in Richtung Gesicht bekommen, so die Beamten. Es entwickelte sich eine Rangelei zwischen den beiden. Daraufhin griffen die restlichen drei Jugendlichen auch ein. Als die Straßenbahn in die Haltestelle einfuhr, bemerkte ein 26-Jähriger die Rangelei und wollte dem 24-Jährigen zu Hilfe kommen. Dabei bekam auch der 26-jährige Helfer einen massiven Schlag auf die Nase. Die Angreifer flüchteten.

Der 24-Jährige erlitt bei dem beherzten Einschreiten Schürfwunden und Prellungen an der Hand, der 26-Jährige wurde wegen eines Nasenbeinbruchs ins Krankenhaus gebracht. Laut Beschreibung der Zeugen soll es sich um vier männliche Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren mit russischem Akzent handeln. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Gesucht werden zudem die drei Mädchen, die auf die Straßenbahn gewartet haben. (möh)

