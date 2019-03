vor 34 Min.

Männer schlägern weiter, obwohl die Polizei kommt

In Augsburgs Innenstadt kommt es zu zwei Prügeleien mit mehreren Beteiligten. Nun ermittelt die Polizei.

Nach zwei Schlägereien in der Innenstadt ermittelt die Polizei. Am Donnerstag, gegen 19.45 Uhr, gerieten drei Männer Mitte 30 am Königsplatz in Konflikt mit einer sechsköpfigen Gruppe. Im Verlauf des Streits schlugen und traten die sechs Personen auf die andere Personengruppe ein, teilt die Polizei mit. Die sechs Tatverdächtigen flüchteten. Die Polizei will nun aber die Aufnahmen der Videoüberwachungsanlage nutzen, um die Personen zu ermitteln. Die drei angegriffenen Männer wurden leicht verletzt.

In der Nacht zum Freitag gegen 3.15 Uhr kam eine Polizeistreife dazu, als sich drei bis vier Männer mit Alter von 23 bis 29 Jahren verprügelten. Als die Polizisten einschritten, schlugen sich die Kontrahenten trotzdem noch. Während die Beamten einen Beteiligten zu Boden brachten, machten die anderen weiter, so der Polizeibericht. Die Beamten mussten die Männer mit Gewalt trennen. Einige Beteiligte flohen, wurden aber kurz darauf gestellt. Hinweise an die Polizei unter 0821/323-2110. (jöh)

