Malefiz Donnerblitz

S’ Haunstetter Breddle spielt ländlichen Schwank. Warum man nicht mit dem Wetter spielt

Die Theatergruppe des FC Haunstetten, „’s Haunstetter Breddle“, spielt den ländlichen Schwank „Malefiz Donnerblitz“. Blitz-Burgl und Sonnen-Res, so heißen laut einer alten Erzählung zwei Wetterhexen. Der arme Schneider Zwirn überlegt, wie es wohl wäre, wenn er tatsächlich das Wetter beeinflussen könnte. Dann würde er wohl mit einem heftigen Regenschauer die Verlobung seiner Tochter mit dem ungeliebten Hochzeiter sprichwörtlich ins Wasser fallen lassen. Gerade als er in diesen solchen Gedanken schwelgt, klopft es an der Tür, und zwei Frauen treten in sein Leben.

Es sind die Wetterfeen leibhaftig und in seinem Leben blitzt und donnert es gewaltig. Die beiden Schwestern sind nicht auf den Mund und auch nicht auf den Kopf gefallen.

Als Zwirn ihnen ihren Zauberkoffer entwendet, ahnt er nicht, was das alles nach sich ziehen wird. Hoffentlich wird er die Geister, die er rief, wieder los!

Das Haunstetter Breddle spielt im FC-Vereinsheim, Roggenstraße 52. Premiere ist am Samstag, 21. März, um 19.30 Uhr. Weitere Aufführungen finden am 27. und 28. März sowie am 4. April um 19.30 Uhr und speziell für Senioren am Sonntag, 22., und Samstag, 28. März, um 14.30 Uhr statt.

Karten gibt es (zwischen 10 und 19 Uhr) bei Peter und Evi Börner, Tel. 0821/813340.