26.09.2019

Mammut-Prozess gegen mutmaßlichen Dschihadisten beginnt bald

Ein Mann aus Augsburg soll geplant haben, sich in Syrien einer Extremistengruppe anzuschließen. Er sitzt seit Jahren in Haft. Wo jetzt der Prozess verhandelt wird.

Von Jan Kandzora

Es kommt öfter mal vor, dass Deutschland Menschen abschiebt, die als Gefährder oder Unterstützer von Terrororganisationen gelten. Anders herum ist es seltener: Dass jemand, der eben unter Verdacht steht, eine Extremistengruppe unterstützen zu wollen, aus dem Ausland nach Deutschland ausgeliefert wird. Im Fall eines 32-jährigen Mannes aus Augsburg Im Januar diesen Jahres setzten die türkischen Behörden ihn schließlich in ein Flugzeug nach Stuttgart, dort nahm ihn die hiesige Polizei fest.

32-Jähriger aus Augsburg sitzt lange in Haft

Im Juni des Jahres 2017 wollte der Mann nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden zusammen mit zwei Komplizen über die Türkei nach Syrien einreisen, um dort die Organisation „Hayat Tahrir al-Scham“, kurz HTS, zu unterstützen. Sie gilt als Al-Qaida-nah und wird international vielfach als Terrororganisation eingestuft. Keiner der drei Männer kam je in Syrien an. Bevor sie die Grenzen überqueren konnten, griffen die türkischen Behörden zu.

Der 32-jährige Deutsche aus Augsburg sitzt seither ununterbrochen in Haft: In Untersuchungshaft in der Türkei, dann in Abschiebehaft, nun weiter in Untersuchungshaft in Deutschland. Was aus den beiden anderen Männern wurde, die im Juni 2017 in der Türkei festgenommen worden waren, ist unklar. Es handelt sich um einen Afghanen und um einen Mann, der in Augsburg geboren und in der Region aufgewachsen ist, aber die türkische Staatsbürgerschaft hat.

Zahl der Islamisten in Augsburg laut Polizei im einstelligen Bereich

Angeklagt von Generalstaatsanwaltschaft München ist nun daher lediglich der 32-Jährige, es geht unter anderem um den Vorwurf der „Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat“. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 32-Jährige der HTS beitreten und auch an konkreten Kampfhandlungen teilnehmen wollte, zudem soll er in zwei Fällen versucht haben, weitere Mitglieder zu werben.

Verhandelt werden soll der Prozess vor einem Staatsschutz-Senat am Oberlandesgericht München. Der Prozess startet am 10. Oktober, der 8. Strafsenat des Oberlandesgerichtes hat 17 Verhandlungstage angesetzt.

Es gibt nur wenige Menschen, die nach Erkenntnissen der Behörden aus der Region nach Syrien oder in den Irak ausreisen wollen. Die Augsburger Polizei sprach in der Vergangenheit stets von einer „einstelligen Zahl“, der das gelungen sei. Die Zahl der Islamisten, die in der Region leben und denen die Polizei eine Gewalttat zutraut, liege ebenfalls im einstelligen Bereich, hieß es von der Augsburger Polizei zuletzt.

