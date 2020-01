vor 16 Min.

Mann (22) unter Drogen auf E-Scooter erwischt

Von der Polizei wollte sich ein E-Scooter-Fahrer nicht kontrollieren lassen. Doch für seinen Fluchtversuch war er offenbar nicht nüchtern genug.

Am Montagabend fiel einer Streifenbesatzung in der Langenmantelstraße ein Mann mit seinem E-Scooter auf, weil am Gefährt kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Als der E-Scooter-Fahrer angehalten werden sollte, versuchte er über einen Fußweg zu flüchten.

Nach wenigen Metern stürzte der 22-Jährige. Obwohl der junge Mann durch den Sturz nicht verletzt wurde, musste ein Arzt hinzugezogen werden. Denn der 22-Jährige stand laut Polizei offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutentnahme war nötig.

Den E-Scooter-Fahrer erwartet nun eine Anzeige, unter anderem nach dem Pflichtversicherungsgesetz und dem Straßenverkehrsgesetz. (ina)

