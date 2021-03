17:28 Uhr

Mann attackiert Passanten und verletzt einen Polizisten

Polizisten haben einen Mann festgenommen, der auf dem Augsburger Rathausplatz Passanten attackiert hat. Ein Polizist wurde verletzt.

Von Jörg Heinzle

Ein 29-jähriger Mann hat laut Polizei auf dem Augsburger Rathausplatz Passanten attackiert und einen Polizisten verletzt. Wie die Polizei meldet, wurden Beamte der Inspektion Mitte gegen 17 Uhr gerufen, dass sich am Rathausplatz ein Mann aufhalten würde, der zuvor grundlos Passanten geschlagen habe. Die Polizisten mussten ihn davon abhalten, auf weitere Passanten loszugehen. Sie legten ihm Handschellen an und brachten ihn auf die Dienststelle.

Da sich der Mann sichtbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er laut Polizei in ärztliche Obhut übergeben. Im Bezirkskrankenhaus versuchte der 29-jährige Mann erneut auf die Beamten loszugehen; beim Versuch, dies zu unterbinden, verletzte sich ein 25-jähriger Polizist an der Hand. Er musste sich noch am selben Tag in Behandlung begeben und an der Hand operiert werden. (jöh)

