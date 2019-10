16:20 Uhr

Mann bedroht Jugendlichen mit Messer und raubt Armbanduhr

Ein 17-Jähriger ist am Montag von einem Unbekannten ausgeraubt worden. Der Schüler wurde bei der Tat mit einem Messer verletzt. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Ein 17-jähriger Schüler ist am Montagmittag Opfer eines Raubdeliktes geworden. Nach Auskunft der Polizei wurde der Schüler von einem bisher unbekannten Mann gegen 12.05 Uhr in der Reutlinger Straße an der Ecke zum Babenhauser Weg mit einem Messer bedroht und so dazu gebracht, seine silberne Armbanduhr herauszugeben.

Nach der Tat flüchtete der Täter zu Fuß über die Reutlinger Straße in Richtung Tunnelstraße. Die silberne Armbanduhr hat einen Wert von etwa 250 Euro. Der Jugendliche wurde leicht verletzt, er erlitt eine kleine Schnittwunde an der Hand.

Täter soll auffällige Bekleidung getragen haben

Der Täter soll etwa 18 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein. Er hat den Angaben zu Folge eine schlanke und athletische Figur, ist dunkelhäutig, und sprach Deutsch. Auffällig ist nach Auskunft der Polizei die Bekleidung des Mannes: Demnach trug er eine schwarze Daunenjacke der Marke „Northface“, weiße Turnschuhe der Marke „Nike - Air Force One“ und eine Sonnenbrille mit gelbem Gestell. Er war mit einem gelben Tuch vermummt.

Um Hinweise bittet die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer0821/323-3810. (jaka)

