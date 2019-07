vor 20 Min.

Mann begrapscht 72-Jährige beim Baden am Herrenbach

Eine 72 Jahre alte Frau ist in Augsburg beim Baden an einem Bach von einem jungen Mann belästigt worden. Der Täter begrapschte sie an Po und Brust

Eine 72-jährige Frau ist am Dienstagabend in Augsburg zum Opfer eines Sextäters geworden. Sie war gegen 18.50 Uhr beim Schwimmen im Herrenbach im Bereich Alter Heuweg. Als sie über die Leiter wieder ans Ufer stieg, bemerkte die Frau nach Angaben der Polizei einen jungen Mann, "der an seiner Hose herumnestelte und vermeintlich in das Gebüsch urinierte". Daher schaute die Frau weg. Plötzlich jedoch kam der Unbekannte auf sie zu und verpasste der überraschten Frau jeweils einen Schlag auf Brust und Po, so die Beamten. Als ihn die Rentnerin daraufhin anschrie, verschwand der Mann wieder im Gebüsch. Nachdem die Frau kein Mobiltelefon zur Hand hatte, konnte sie die Polizei erst später verständigen. Eine Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos.

Augsburger Polizei bittet um Hinweise

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Anfang bis Mitte 20, ca. 165 cm groß, hagere Gestalt, bekleidet mit einer langen blauen Hose und einem blauem T-Shirt. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0821/323 2710. (AZ)

