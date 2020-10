vor 26 Min.

Mann belästigt 13-jähriges Mädchen am Augsburger Hauptbahnhof

Ein Mann hat in einem Zug am Augsburger Hauptbahnhof eine 13-Jährige belästigt. Die Kripo sucht nun den Täter - und wichtige Zeugen.

Die Polizei sucht einen Mann, der in einem Zug im Augsburger Hauptbahnhof ein 13-jähriges Mädchen sexuell belästigt haben soll. Der Mann sprach das Kind am Mittwoch gegen 19.30 Uhr auf dem Weg zum Bahnsteig an. Er folgte dem Mädchen laut Polizeibericht bis auf den Bahnsteig 10 und stieg mit ihm in den Regionalzug in Richtung Landsberg ein. Im noch stehenden Zug berührte der etwa 30 Jahre alte Mann das Mädchen unsittlich.

13-Jährige wird am Augsburger Hauptbahnhof belästigt

Wie die Polizei weiter meldet, verließ die 13-Jährige deshalb den Zug wieder und sprach eine ältere Passantin an. Der Täter soll ebenfalls noch vor der Abfahrt aus dem Zug ausgestiegen sein und das Bahnhofsgelände verlassen haben. Außer dem ungefähren Alters konnte das Mädchen folgende Angaben zum Täter machen: Er ist etwa 1,70 Meter groß, kräftig, trug eine dunkelblaue Kopfbedeckung und hatte weiße Ohrstöpsel . Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, insbesondere die Passantin, der sich das Mädchen anvertraut hat, sowie den Mann, der mit dem Mädchen zum Zeitpunkt der Tat in einem 4er-Sitzbereich saß, sich unter Telefon 0821/323-3810 zu melden. (jöh)

Themen folgen