Mann beleidigt Passanten und greift danach Polizisten an

Weil Polizisten einen 40-Jährigen in Gewahrsam nehmen wollte, trat dieser um sich. Jetzt sitzt er in U-Haft.

Ein 40-Jähriger belästigt in der Innenstadt Passanten. Als die Polizei eintrifft, wird er aggressiv. Gegen eine Festnahme wehrt er sich, jetzt sitzt er in U-Haft.

Am Freitagabend gegen 17 Uhr wurden Polizeieinsatzkräfte zu einem Supermarkt in die Frauentorstraße beordert. Ein Mann belästigte dort Passanten. Laut Polizei trafen die Beamten vor Ort auf einen 40-Jährigen, der sich gegenüber den Polizisten unkooperativ und verwirrt verhielt. Einen ausgesprochenen Platzverweis ignorierte der Mann. Um den Verweis durchzusetzen drohten die Beamten Polizeigewahrsam an, worauf der 40-Jährige mit Beleidigungen reagierte. Schließlich wurde er immer aggressiver, so dass die Polizisten ihn in Gewahrsam nahm.

40-Jähriger nun in Untersuchungshaft

Auf dem Weg in den Polizeiarrest versuchte er sich zu befreien, dabei trat er um sich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 40-Jährige am Samstag dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ wegen des dringenden Tatverdachts der Beleidigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte Untersuchungshaftbefehl. Der 40-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (AZ)

