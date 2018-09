vor 24 Min.

Mann beschädigt das Klavier am Rathausplatz

Das Klavier von der Aktion "Play me, I'm yours" am Rathausplatz wurde demoliert.

Ein Mann hat das Klavier am Augustusbrunnen vermöbelt. Doch das kann die Aktion "Play me, I’m yours" nicht trüben. Die Veranstalter haben etwas Besonderes vor.

Von Ina Marks

Sie bringen zum Teil zauberhaftes Flair in die Stadt: Es ist erst das zweite Mal, dass Straßenklaviere der Aktion „Play me, I’m yours“ in Augsburg bereit stehen. Diesmal werden sie von Passanten noch reger genutzt als im Sommer 2017, die Qualität der Spieler hat sich gesteigert. Bis auf Dienstagabend, da hat ein junger Mann das Klavier am Rathausplatz regelrecht vermöbelt.

Die Filzhämmer wurden aus ihrer Halterung gerissen. Auf dem Rathausplatz wurde das Klavier so demoliert, dass es nicht mehr spielbar ist. Bild: Bernd Hohlen

Wie die Polizei berichtet, schlug der 23-Jährige gegen 19.45 Uhr auf das Klavier am Augustusbrunnen ein und trat es um. Dabei wurde auch eine Marmorstufe des Brunnens beschädigt. Zeugen riefen die Polizei. Der Mann verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv. Es stellte sich heraus, dass er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, so die Polizei. Er kam in ärztliche Behandlung. Der Schaden beträgt 1500 Euro. „So etwas ist natürlich schade“, sagt Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing, das die Klavier-Aktion veranstaltet. Doch der Vorfall kann die Bilanz von „Play me, I’m yours“, das an diesem Sonntag zu Ende geht, nicht trüben.

Auch eine Stufe am Augustusbrunnen wurde beschädigt. Bild: Bernd Hohlen

Dieses Jahr werden die Straßenklaviere viel besser angenommen

„Alle anderen Klaviere sind heil geblieben. Nur das an der Handwerkskammer hat bei dem Sturm Sonntagabend Regen abbekommen. Aber es ist noch bespielbar.“ Um die zehn Klaviere, die etwa an Hochschule, Moritz- und Holbeinplatz stehen, kümmern sich Bürger, Geschäftsleute oder Gastronomen, die vor Ort sind. Sie decken die Klaviere abends mit Planen ab und morgens zum Spielen wieder auf. Schmölz freut sich über das Engagement. Ebenso begeistert ist er, wie die Instrumente dieses Jahr angenommen werden.

Hier haben die Geschwister Schwarz auf dem Elias-Holl-Platz ihre Zuhörer beeindruckt

„Die Aktion hat eine große Eigendynamik entwickelt. Teilweise fragen Musiker bei uns an, ob sie spielen und auch Filme drehen dürfen.“ Tatsächlich ist zu beobachten, dass Musiker jeglichen Alters gerne auf den Pianos ihr Können zeigen. Passanten bleiben stehen, hören zu. Manchmal entwickeln sich Spontankonzerte mit Applaus. Vergangenes Jahr war das noch anders, erinnert sich Schmölz. „Da haben wir die Menschen noch direkt angesprochen, ob sie spielen wollen. Auch die Klaviere, die individuell gestaltet wurden, scheinen zu begeistern. "Wir haben schon Anfragen von dem ein oder anderen Gastronomen, ob er eines abkaufen kann."

Tatsächlich hat sich das Stadtmarketing da etwas einfallen lassen. Zusammen mit Auktionator Georg Rehm werden die Klaviere am Samstag, 6. Oktober, im städtischen Verwaltungsgebäude neben der Bürgerinformation zu Gunsten der Kartei der Not versteigert. Das Mindestgebot liegt bei 100 Euro. „Wir liefern die Klaviere auch aus. Vielleicht ist das ein oder andere Piano dann weiterhin zu sehen.“

