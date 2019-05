vor 56 Min.

Mann beschimpft andere Männer und Polizisten

Ein 63 Jahre alter Mann hat am Mittwoch gleich zweimal für Ärger gesorgt. Er beschimpfte zwei Männer und legte sich mit Polizisten an.

Ein 63-jähriger Mann hat am Mittwochabend zwei Mal die Polizei beschäftigt, weil er sich aggressiv verhalten hat. Gegen 19.45 Uhr beleidigte er den Angaben zufolge einen 25-jährigen Mann, der in der Annastraße in russischer Sprache telefonierte. Als die Polizei anrückte, beschimpfte er auch die Beamten und zweifelte deren Befugnisse an. Einen Platzverweis befolgte der Mann zwar. Kurz vor 21 Uhr mussten die Beamten aber erneut wegen des 63-Jährigen ausrücken. Diesmal kam er einem 52-jährigen Mann in der Ludwigstraße zu nahe. Der, so ein Sprecher, „deutlichen Belehrung“ durch die Polizeistreife sei der Mann dann letztendlich nachgekommen. Zumindest an diesem Abend folgte kein weiterer Einsatz wegen des Mannes. Er wird jetzt wegen Beleidigung angezeigt. (jöh)

Themen Folgen