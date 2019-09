vor 49 Min.

Mann besprüht Auto mit Lack

Die Polizei muss sich mit mehreren Sachbeschädigungen befassen. Nun werden Zeugen gesucht.

Manche schrecken auch vor dem Eigentum anderer nicht zurück, und so musste sich die Polizei in den vergangenen Tagen mit mehreren Sachbeschädigungen befassen.

Am Donnerstagmorgen besprühte ein Unbekannter in der Graupenerstraße in Lechhausen einen geparkten Opel Corsa mit farblosem Lack. Er beschädigte Windschutzscheibe, Scheinwerfer und die Beifahrertüre, der Schaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Zwischen Freitagabend und Samstagfrüh zerschlug ein unbekannter Täter in der Neuburger Straße die Rücklichter eines BMW i3. Der Schaden hier: 1000 Euro. In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Ost um Hinweise unter Tel. 0821/323-2310.

Einen schreienden Mann, der Fahrräder umstieß, meldete eine Anruferin bei der Polizei am Samstag gegen Mitternacht in der Lincolnstraße. Beim Eintreffen der Streife meldete sich ein weiterer Anwohner, dessen Roller umgestoßen worden war. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Mann nicht mehr angetroffen werden. Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet Personen, die selbst geschädigt wurden oder Angaben machen können, sich unter Tel. 0821/323-2610 zu melden. (att)