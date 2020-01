vor 18 Min.

Mann betrunken auf E-Scooter erwischt

Betrunken einen E-Scooter zu fahren ist genauso verboten, wie alkoholisiert hinter dem Steuer zu sitzen. Das musste ein 37-Jähriger in Oberhausen feststellen.

Der Mann wurde am Sonntag um 3.40 Uhr in der Donauwörther Straße von einer Polizeistreife kontrolliert. Der wahrgenommene Alkoholgeruch bestätigte sich beim Atemalkoholtest mit knapp 1,5 Promille. Der 37-Jährige gab laut Polizei zudem an, dass er vor kurzem Drogen konsumiert hat.

Der Mann wurde nach erfolgter Blutentnahme auf der Dienststelle entlassen und muss sich wegen verschiedener Delikte verantworten. (ina)

Themen folgen