vor 3 Min.

Mann bieselt in fremden Garten und muss es büßen

Ein 37-Jähriger schien sich nicht mehr unter Kontrolle zu haben. In betrunkenem Zustand bieselte er in der Ulmer Straße in einen Vorgarten. Ein Anwohner rastete aus.

Es war am Sonntag gegen 16.30 Uhr, als der laut Polizei erheblich alkoholisierte Mann im Vorgarten eines Anwesens in der Ulmer Straße seine Notdurft verrichtete. Eine 25 Jahre alte Anwohnerin bemerkte dies. Sie schrie den Mann an. Dadurch wurde ein 27-jähriger Anwohner auf die Situation aufmerksam. Er versetzte dem Wildpinkler einen heftigen Faustschlag ins Gesicht.

Der Geschädigte zog sich mittelschwere Gesichtsverletzungen zu. Er musste vom Rettungsdienst in die Uniklinik gebracht werden. Für den 27-Jährigen hat der Vorfall eine Anzeige wegen Körperverletzung zur Folge. Ein Atemalkoholtest bei dem "Biesler" war aufgrund seiner Gesichtsverletzungen nicht mehr möglich. (ina)

