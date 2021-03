16:50 Uhr

Mann bricht in Supermarkt ein: Polizei erwischt Dieb bei der Tat

Die Polizei rückte mit Hunden zu einem Einbruch in Augsburg-Oberhausen an.

Ein junger Mann bricht in einen Supermarkt in Augsburg-Oberhausen ein. Die Polizei rückt mit Hunden an und nimmt ihn fest.

Ein 21-jähriger Mann ist in der Nacht auf den 20. März in einen Supermarkt in der Ulmer Straße in Oberhausen gegenüber dem dortigen Bahnhof eingebrochen. Wie die Polizei jetzt berichtet, sei der Einbruchsalarm des Marktes gegen 3 Uhr nachts bei der Einsatzzentrale eingegangen. Als die Polizei vor Ort war, sahen die Beamten eine verkantete Schiebetür im Eingangsbereich. Eine Person hielt sich den Angaben zufolge noch im Supermarkt auf.

21-Jähriger wird bei Einbruch in Augsburger Supermarkt erwischt

Zwei Diensthundeführer der Polizei, die mit ihren Hunden den Supermarkt durchsuchten, konnten den 21-Jährigen festnehmen. Der junge Mann hatte sich laut Polizei mit roher Gewalt Zutritt zu dem geschlossenen Einkaufsladen verschafft und die Verkaufsräume nach Diebesgut durchsucht. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen. (jaka)

