vor 3 Min.

Mann entblößt sich am Wertachkanal vor junger Frau

Zwischen der Kleingartenanlage an der Perzheimstraße und dem Wertachkanal ist am Dienstagmittag ein Exhibitionist einer jungen Frau aufgefallen.

Ein Exhibitionist ist am Dienstagmittag am Wertachkanal einer jungen Frau aufgefallen. Die Polizei fahndet nach dem Mann.

Am Dienstagmittag ist ein Exhibitionist an der Wertach in Augsburg unterwegs gewesen und einer jungen Frau aufgefallen. Sie war gerade zwischen Wertachkanal und den Kleingartenanlagen an der Perzheimstraße unterwegs, als er mit offener Hose auf einer Bank saß und an seinem Glied manipulierte.

Exhibitionist lauert am Wertachkanal

Außerdem habe ihr der Mann eindringlich hinterhergeblickt, so die Aussage der jungen Frau. Sie ergriff die Flucht und verständigte sofort die Polizei.

Nun fahndet die Polizei nach einem Mann asiatischer Erscheinung mit schulterlangen dunklen Haaren zwischen 20 und 30 Jahren. Er wird als schlank beschrieben, etwa 1,70 Meter groß und soll einen dunklen Pullover getragen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Augsburg unter 0821/323-3810. (AZ)

