04.06.2020

Mann entblößt sich am Wertachufer - Zeugen gesucht

Drei junge Frauen beobachteten beim Sonnenbaden an der Wertach in Pfersee einen Mann, der sie beobachtete, sich in ein Gebüsch verzog und sich dort befriedigte.

Drei jungen Frauen fiel beim Sonnenbaden am Mittwoch gegen 17.50 Uhr auf, dass ein Mann sie auffällig beobachtete. Der Mann hielt sich in der Nähe der Frauen im Bereich der Luitpoldstraße auf und starrte diese über längere Zeit auch beim Baden unangenehm an. Nach seinem Bad begab sich der Mann laut Polizeibericht zu einem Gebüsch. In diesem konnten ihn die Frauen schließlich dabei ertappen, wie er sich entblößte und augenscheinlich selbst befriedigte.

Als er bemerkte, dass den Frauen dies aufgefallen war, zog er sich an und flüchtete. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, südländisches Aussehen, mit kleinem Bierbauch, unrasiert, mit kurzen Haaren und spitzer Nase. Er war bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, einer dunklen Jeans und Gürtel. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack mit weißen Längsstreifen mit sich. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323 3810. (ziss)

