vor 51 Min.

Mann feuert Gaspistole auf das Gesicht eines Polizisten ab

Ein Einsatz wegen einer Ruhestörung in Augsburg ist eskaliert. Ein Bewohner schoss mit einer Gaspistole einem Polizisten ins Gesicht.

Es klang wie ein Routine-Einsatz. Anwohner hatten am Sonntagabend wegen einer Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus im Augsburger Stadtteil Oberhausen die Polizei gerufen. Doch dann eskalierte die Situation völlig unvermittelt - und mehrere Polizisten wurden verletzt. Die Polizisten klopften demnach am Abend gegen 21 Uhr an der Wohnungstür, aus der der Lärm kam. Der 40-jährige Bewohner soll geöffnet und einem der Beamten sofort aus kurzer Distanz mit einer Schreckschusspistole ins Gesicht geschossen haben.

Wie es heißt, wurde der Beamte durch das Reizgas, mit dem die Waffe geladen war, verletzt. Weil er einen Brille trug, seien seine Augen aber etwas geschützt gewesen. Der Bewohner soll sich nach der Attacke wieder in seiner Wohnung verschanzt haben. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei rückte dann zum Tatort in der Zirbelstraße an und überwältigte den Mann. Er wurde festgenommen. Weshalb er so überreagiert hat, ist noch unklar. (AZ)

