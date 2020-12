13:40 Uhr

Mann greift Frau auf Supermarkt-Parkplatz an

Ein Mann ist am Montag in der Innenstadt ausgerastet. Unter anderem attackierte er eine Kundin eines Supermarktes. Die Polizei sucht nun nach dem Opfer.

Ein 29 Jahre alter Mann, offenbar alkoholisiert, hielt sich am Montagnachmittag gegen 14 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Holzbachstraße auf. Ohne ersichtlichen Grund ging der Mann zu einem dort stehenden BMW und rollte sich über die Motorhaube. Mitarbeiter der Tankstelle verwiesen ihn vom Grundstück. Ein Schaden am Fahrzeug entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Eine Stunde später fiel der Mann erneut in der Holzbachstraße auf. Wie die Polizei berichtet, griff er auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters eine bislang unbekannte Frau an. Laut Zeugenaussagen attackierte der Mann unvermittelt die Kundin an ihrem geparkten Auto, zerrte sie von ihrem Fahrzeug weg und schlug ihr ins Gesicht. Der Täter ließ von der Frau erst ab, als ihr ein 19-jähriger Zeuge zu Hilfe kam.

Augsburger Polizei sucht nach angegriffener Frau

Der Angreifer flüchtete zu Fuß vom Tatort. Polizeikräfte trafen den 29-Jährigen wenig später in der Nähe an. Um weitere Übergriffe zu verhindern, nahmen die Einsatzkräfte den aggressiven Mann in Gewahrsam. Dabei beleidigte er wiederholt die Beamten. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

Die Polizei traf die angegriffene Frau allerdings nicht mehr auf dem Kundenparkplatz an. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie nach der Attacke schockiert und vielleicht verletzt vom Tatort geflüchtet ist. Nun sucht die Polizei nach ihr mit folgender Beschreibung: circa 50 bis 60 Jahre alt, ungefähr 1,60 Meter groß, weiße Haare, bekleidet mit einem grauem Mantel. Sie fuhr einen graufarbenen Opel Meriva. Die angegriffene Frau sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter 0821/323-2610 in Verbindung zu setzen. (ina)

