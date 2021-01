vor 46 Min.

Mann in Augsburg will Christbaum entsorgen und stürzt ab

Ein 29-Jähriger will im Augsburger Stadtteil Lechhausen einen Christbaum entsorgen und fällt vom Wohnungsbalkon im ersten Stock. Er muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Beim Versuch, den ausgedienten Christbaum vom Wohnungsbalkon im ersten Stock zu werfen, ist ein 29-Jähriger am Freitagmittag in Lechhausen abgerutscht und in die Tiefe gestürzt. Der Mann landete in einer Hecke im Garten einer Erdgeschosswohnung.

Der Rettungsdienst brachte ihn mit Verdacht auf einen Rippenbruch in die Uniklinik. Die Lebensgefährtin des 29-Jährigen, die sich in der Wohnung aufhielt, hatte von dem Vorfall zunächst nichts mitbekommen. (skro)

