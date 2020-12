vor 16 Min.

Mann in Pfersee rastet aus und wirft Porzellan und Müll aus dem Fenster

Ein Mann randaliert in Pfersee und wirft Gegenstände aus seiner Wohnung im dritten Stock auf die Straße. Die Polizei sucht nach Geschädigten.

Die Polizei sucht nach Geschädigten, die möglicherweise von Gegenständen getroffen wurden, die ein Mann in Pfersee aus seinem Fenster geworfen hat. Gegen 15.45 Uhr wurde die Polizei am Samstag zu einem Randalierer in die Augsburger Straße (im Bereich der 10er-Hausnummern) gerufen. Wie die Polizei berichtet, bekam ein 45-Jähriger offenbar einen Tobsuchtsanfall in seiner Wohnung und warf Porzellan und Müll aus dem dritten Stockwerk auf die Straße.

Mann wird nach Tobsuchtsanfall in Pfersee in BKH eingeliefert

Wie sich herausstellte, war der Mann entsprechend alkoholisiert und befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb er im Anschluss zur ärztlichen Begutachtung ins Bezirkskrankenhaus eingeliefert wurde. Nachdem nicht auszuschließen ist, dass Passanten oder Autofahrer durch die Wurfgegenstände gefährdet wurden, werden mögliche Geschädigte gebeten, sich unter 0821/323 2610 bei der PI Augsburg 6 zu melden. (AZ)

