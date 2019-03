vor 42 Min.

Mann lässt sich einschließen und trinkt Bio-Limonade

Doch als der Mann gegen 22.30 Uhr das Gebäude der Hochschule Augsburg verließ, wurde Alarm ausgelöst.

Einen ungewöhnlichen Fall meldet die Polizei aus der Hochschule Augsburg. Am Mittwoch ließ sich dort ein 60-jähriger Mann „mutmaßlich absichtlich einsperren“, teilen die Beamten mit. Er habe dann „diverse alkoholfreie Getränke mit Bio-Label“ getrunken. Dabei brach er auch einen verschlossenen Kühlschrank auf. Was er offenbar nicht bedacht hatte: Als der Mann gegen 22.30 Uhr das Gebäude verließ, wurde Alarm ausgelöst. Ein Passant hielt den Mann an und rief die Polizei. Am Kühlschrank und an einer Tür stellten die Beamten einen Schaden von rund 500 Euro fest. Der Beuteschaden (Limo) betrage rund sechs Euro. (AZ)

