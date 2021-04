Mann muss im Auto niesen und baut in Augsburg einen Unfall

Ein 56 Jahre alter Mann ist am Mittwoch in Augsburg mit seinem Auto unterwegs und muss niesen. Eine Körperreaktion mit Folgen.

Am Mittwoch war ein 56-jähriger Toyota-Fahrer gegen 12.30 Uhr auf der Meraner Straße unterwegs und wollte nach links in die Derchinger Straße abbiegen. Eine Alltagssituation, die nach Angaben der Polizei auf eher kuriose Weise in einen Unfall mündete. Der vor ihm ebenfalls nach links abbiegende 32-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr den Angaben zufolge los, als die Ampel auf Grün sprang.

„Im Folgenden kam es zu einem Auffahrunfall durch den 56-Jährigen, da dieser durch sein Niesen abgelenkt den Blick kurz abwendete“, so die Polizei. Sämtliche Airbags des Toyotas im Armaturenbrettbereich lösten hierbei als Folge des Anstoßes aus. Der 32-Jährige klagte im Folgenden über leichte Nackenschmerzen, musste jedoch vor Ort nicht medizinisch behandelt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. (jaka)