vor 38 Min.

Mann ohne Fahrerlaubnis verletzt bei Autounfall mehrere Personen

Am Dienstagabend wurden bei einem schweren Verkehrsunfall in der Lechhauser Straße mehrere Personen verletzt - für den Verursacher hatte der Unfall ganz andere Folgen.

Am Dienstagabend wurden bei einem schweren Verkehrsunfall in der Lechhauser Straße mehrere Personen verletzt - für den mutmaßlichen Verursacher hatte der Unfall ganz andere Folgen. Laut Polizei fuhr der 38-Jährige mit seinem Pkw in der Lechhauser Straße einem an einer Ampel wartenden Fahrzeug auf. Die Insassen des an der Ampel stehenden Autos mussten ins Krankenhaus Friedberg transportiert werden, ihr Pkw musste abgeschleppt werden.

Unfallverursacher besaß keinen gültigen Führerschein

Der 38-Jährige mutmaßliche Unfallverursacher blieb unverletzt. Nach Angaben der Polizei stellte es sich jedoch heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß und wohl auch unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Er muss sich nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (AZ)

