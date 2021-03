17:30 Uhr

Mann rast mit Auto auf Parküberwacher zu: Polizei ermittelt

Ein städtischer Mitarbeiter in Augsburg will ein Knöllchen verteilen, als der Fahrer des Autos dazustößt. Es entwickelt sich ein verbaler Streit – der schließlich eskaliert, berichtet die Polizei.

Ein städtischer Mitarbeiter in Augsburg will ein Knöllchen verteilen, als der Fahrer des Autos dazustößt. Es entwickelt sich ein verbaler Streit – der schließlich eskaliert.

Von Jan Kandzora

Am Mittwochvormittag ist es gegen 11.30 Uhr zu einem Zwischenfall zwischen einem Mitarbeiter des Verkehrsüberwachungsdienstes der Stadt Augsburg und einem Autofahrer gekommen. Der Mitarbeiter der Stadt, der wegen eines in der Katharinengasse abgestellten Autos ein Bußgeld ausstellen wollte, geriet mit dem dazugekommenen Fahrer in einen zu Beginn rein verbalen Streit. Dieser eskalierte jedoch, berichtet die Polizei. Schließlich sei der Mann mit seinem Fahrzeug auf den Mitarbeiter der Stadt zugefahren, als dieser gerade Fotos der Verkehrssituation anfertigen wollte. Der 32-jährige städtische Angestellte konnte dem Fahrzeug ausweichen, es kam jedoch noch zu einer Berührung zwischen seiner Hose und dem Fahrzeug, heißt es von der Polizei. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Autofahrer den Verkehrskontrolleur beleidigt haben.

Gegen den Autofahrer wird nun nicht nur wegen des Parkverstoßes ermittelt, sondern ihm werden nun auch Straftaten wie unter anderem „Tätlicher Angriff auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen“ und „Beleidigung“ vorgeworfen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden. (jaka)

Themen folgen