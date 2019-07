14:43 Uhr

Mann rempelt 88-Jährige an und stiehlt ihre Tasche

Ein 26-Jähriger hat im Augsburger Stadtteil Lechhausen einer Frau die Tragetasche gestohlen. Mitarbeiter eines Supermarktes stellten ihn.

Am Samstagmorgen hat ein 26-Jähriger einer 88-jährigen Frau in einem Supermarkt im Augsburger Stadtteil Lechhausen die Tragetasche gestohlen, die an ihrem Einkaufswagen hing. Zuvor hatte er sie angerempelt. Wie die Polizei berichtet, wurde der 26-Jährige dabei von einer Zeugin beobachtet.

Taschendieb überfällt 88-Jährige in Supermarkt in Lechhausen

Als er versuchte, den Laden zu verlassen, wurde er von einer Supermarkt-Mitarbeiterin angesprochen. Zwei weitere Mitarbeiter verfolgten und stellten den Mann. Vor der hinzugerufenen Polizei bestritt er die Vorwürfe, hatte aber noch die gestohlene Tasche dabei. Auf dem Polizeirevier gab der 26-Jährige an, Diabetes zu haben.

Das Personal des gerufenen Rettungswagens stellte einen erhöhten Blutzuckerwert fest, weshalb der Mann ins Krankenhaus geliefert wurde. Als er dort angab, drogenabhängig zu sein, wurde er direkt auf die Intensivstation gebracht, wo er die nächsten Tage verbringen wird. Erst im Anschluss wird er einem Haftrichter vorgeführt.

Bei einer Zeugenvernehmung stellte sich heraus, dass der Mann bereits zuvor in dem Supermarkt versucht hatte, einer Frau einen Geldbeutel zu stehlen. Diese bemerkte ihn aber. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei unter 0821/323-2310 zu melden. (AZ)

Themen Folgen