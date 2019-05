vor 35 Min.

Mann schlägt mit Stöcken auf Helfer ein

Als sie einen Mann mit einer blutenden Wunde sahen, wollten drei junge Leute helfen. Doch der Verletzte schlug zu.

Zwischenfall in der Pestalozzistraße in Augsburg: Zwei 18-Jährige und eine 19-Jährige trafen am Mittwoch gegen 0.15 Uhr auf eine Gruppe von drei Männern. Einer, ein 23-Jähriger, hatte eine blutende Platzwunde am Kopf. Daher sprachen ihn die drei jungen Leute an, schreibt die Polizei. Sie hätten sich erkundigt, wie es ihm geht, und den Rettungsdienst gerufen. „Dies führte vermutlich zu einem Missverständnis“, sagt ein Polizeisprecher.

Stöcke aus dem Sperrmüll

Der verletzte 23-Jährige schlug nach Angaben der beamten nämlich mit Holzstöcken - vermutlich aus einem Sperrmüllhaufen - auf die drei hilfsbereiten Leute ein. Einer der 18-Jährigen sowie die 19- Jährige wurden leicht verletzt, woraufhin diese Gruppe flüchtete.

Die Tatverdächtigen konnten von der Polizei aber noch vor Ort angetroffen werden. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde ihnen ein Platzverweis erteilt. Gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zudem bekommt ein 30- Jähriger noch zusätzlich eine Anzeige wegen Verstoß gegen das neue psychoaktive Stoffe Gesetz und das Waffengesetz. (AZ)

