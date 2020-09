vor 56 Min.

Mann schlägt mit seinem Kopf die Scheibe eines Polizeiautos ein

Samstagnacht haben Polizisten in der Augsburger Innenstadt häufig viel zu tun. An diesem Wochenende hielten zwei aggressive Männer die Beamten in Atem.

Mit einem Hinterrad in der Hand, das er offenbar zuvor von einem Fahrrad abmontiert hatte, wollte ein Mann am Samstag gegen 2.20 Uhr morgens eine Kneipe in der Maximilianstraße betreten. Security-Kräfte ließen ihn jedoch nicht hinein. Als eine hinzugerufene Polizeistreife eintraf, zeigte sich der 28-Jährige unkooperativ. Nach Angaben der Polizei kündigte er gleich an, sich gegen polizeiliche Maßnahmen zu wehren. Als er einen Platzverweis ignorierte und ihm Zwangsmaßnahmen angedroht wurden, beleidigte er die Beamten und leistete Widerstand. Die Nacht über durfte er dann im Polizeiarrest verbringen, ihn erwartet nun eine Anzeige wegen mehrerer Delikte.

Gegen 4.30 Uhr wurden Polizeistreifen wegen eines Alarms zu einem Geschäft in der Innenstadt gerufen, der sich nachträglich als Fehlalarm entpuppte. Während des Einsatzes errichteten die Beamten eine Absperrung im Bereich "Unter dem Bogen", eine Gasse zwischen Annastraße und Philippine-Welser-Straße. Plötzlich kam ein 28-Jähriger in Begleitung von drei weiteren Personen auf die Beamten zu und beleidigte diese grundlos lautstark mit Fäkalausdrücken.

Polizeieinsatz in Augsburg: Mann war nur mit viel Kraftaufwand zu bändigen

Auf Nachfrage der Polizisten wurde der Mann immer aggressiver. Er weigerte sich, seine Personalien anzugeben und in das Polizeiauto einzusteigen. Gegen seine Festnahme sträubte er sich vehement. Wie die Polizei berichtet, schlug er mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Streifenwagens – mit durchschlagendem Erfolg: Die Scheibe ging zu Bruch.

Erst mit erheblichem Kraftaufwand gelang es den Polizeikräften, den Mann zu bändigen und in den Polizeiarrest einzuliefern. Bei den Widerstandshandlungen wurde ein Beamter leicht am Knie verletzt.

Der Staatsanwalt ordnete eine Blutentnahme bei dem 28-Jährigen an. Er wird nun wegen der sinnlosen Einmischung in die Arbeit der Polizei wegen aller im Raum stehender Delikte wie Widerstand, Beleidigung, Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel und Sachbeschädigung angezeigt. Am Polizeiauto entstand ein Schaden von 1000 Euro. (ina)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen