Mann soll Ehefrau 37 Mal vergewaltigt haben

Die Vorwürfe sind massiv: Ein Mann soll über Jahre hinweg seine Frau vergewaltigt haben. Doch er bestreitet das. Und seine Frau kann bis jetzt nicht aussagen.

Von Jörg Heinzle

Die Vorwürfe gegen Ömer E.*, 44, reichen aus, um ihn für viele Jahre ins Gefängnis zu bringen. Er soll, so steht es in der Anklageschrift, über viele Jahre hinweg seine Ehefrau immer wieder vergewaltigt haben. 37 Fälle zählt die Staatsanwaltschaft auf. Seit fast einem Jahr sitzt Ömer E. deshalb schon in Untersuchungshaft. Jetzt müssen die Richter der 3. Strafkammer des Landgerichts Augsburger über seine Zukunft entscheiden. Es ist eine schwierige Aufgabe. Seine Ehefrau hat ihn schwer belastet, er streitet die Vorwürfe ab. Es steht Aussage gegen Aussage. Und andere Beweise, auf welche die Richter sich stützen könnten, gibt es nicht.

Das Paar lernte sich im Jahr 2002 kennen. Ömer und Vanessa E. haben drei Töchter, 14, elf und neun Jahre alt. In der Anklage steht, die Übergriffe hätten spätestens im Jahr 2009 nach der Geburt der jüngsten Tochter begonnen. Ömer E. habe damals seine Frau wenige Tage nach der Geburt zu Sex gezwungen, obwohl sie das nicht wollte und die Ärzte dringend abgeraten hatten. Als Vanessa E. „Nein“ geschrien habe, soll er geantwortet haben: „Sag Nein, das macht mich an.“ Die Anklageschrift listet viele weitere Fälle auf. Teils soll Ömer E. bei den Taten auch Sexspielzeug genutzt haben. Teils sollen sich die Vergewaltigungen im selben Zimmer abgespielt haben, in dem die jüngste Tochter schlief. Einmal soll er seiner Frau gedroht haben, er werde aus an den Kindern „auslassen“, wenn sie nicht zu Sex mit ihm bereit sei.

Prozess in Augsburg: Mann droht lange Haftstrafe

Sollten die Richter ihn deshalb verurteilen, dann würde sich Ömer E. das Gefängnistor erst nach einer jahrelange Haftstrafe wieder öffnen. Zumal ein Nervenarzt ihm in einem Gutachten bescheinigt, voll schuldfähig zu sein. Die einzige Chance, die Ömer E. hätte, um seine Strafe deutlich zu reduzieren, wäre ein Geständnis. Die Richter rechnen es den Angeklagten in solchen Fällen hoch an, wenn sie reinen Tisch machen. Das erspart den mutmaßlichen Opfer eine Aussage vor Gericht, bei der sie jedes Detail ihres Missbrauchs noch einmal erzählen müssen.

Doch Ömer E. sagt vor Gericht, er habe nichts zu gestehen, weil er seine Frau nie vergewaltigt habe. Er räumt ein, dass er genervt gewesen sei, weil seine Frau nur noch selten mit ihm schlafen wollte. Er habe wie ein Hund darum „betteln“ müssen. Als er sich deshalb auf seinem Handy Porno-Videos angeschaut habe, sei das seiner Frau aber auch nicht recht gewesen. Später dann hätten sie eine Deal abgeschlossen, ein Geschäft. Er habe am Wochenende regelmäßig auf die Kinder aufgepasst, sagt er. Vanessa E. hatte sich zu der Zeit einer christlichen Gruppe angeschlossen, die teilweise auch als Sekte bezeichnet wird. Das nahm offenbar eine Menge Zeit im Anspruch. Im Gegenzug fürs Aufpassen auf die Kinder hätten sie vereinbart, dass er danach mit seiner Frau schlafen dürfe, erzählt Ömer E.

Aussage zur mutmaßlichen Vergewaltigung fällt der Frau schwer

Kann man das glauben, was der Angeklagte erzählt? Viel hängt davon ab, wie glaubwürdig Vanessa E. vor Gericht auftritt. Sie hat schon bei der Kriminalpolizei ausgesagt. Später noch einmal vor einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts. Nun soll sie ein drittes Mal erzählen, was Ömer E. getan hat. Doch ihr Auftritt vor Gericht endet abrupt. Sie findet auf die Fragen des Richters keine Antworten, atmet immer schneller. Es sei eine Panikattacke, sagt sie. Das habe sie auch früher schon in Anwesenheit von Ömer E. gehabt. Sie könne dann nicht mehr klar denken. Zwei Mal unterbricht Richter Roland Christiani deshalb die Sitzung. Ömer E. wird so im Saal platziert, dass seine Ex-Frau – sie ist inzwischen geschieden – ihn nicht sehen muss. Trotzdem schafft Vanessa E. es nicht, auszusagen. Nun soll es bei einem neuen Termin einen neuen Versuch geben.

Wird es nichts mit der Aussage der Frau, dann droht der Prozess zu platzen. Ömer E. könne dann nicht verurteilt werden, sagt sein Verteidiger Thomas Reitschuster. Es gibt zwar einige Indizien, dass Ömer E. im Familienalltag nicht so ruhig und höflich war, wie er sich vor Gericht gibt. So räumt er ein, dass er, wenn er gestresst war, seine Kinder auf Türkisch unter anderem als „fette Sau“ beschimpfte. Doch das dürfte den Richtern nicht reichen, um den Angeklagten zu verurteilen. Am Donnerstag wird der Prozess fortgesetzt.

