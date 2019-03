vor 49 Min.

Mann soll Kontrahenten „Beschneidung“ mit dem Speisemesser angedroht haben

Ein 43-Jähriger soll versucht haben, 500.000 Euro von einem Unternehmer zu erpressen. Laut dem Angeklagten ging um nicht bezahlte Rechnungen bei einer Prostituierten.

Von Michael Siegel

Nicht immer werden Straftaten im Schutz der Dunkelheit und fernab der Dienstsitze von Ordnungsbehörden begangen. Derzeit muss sich ein 43-jähriger Angeklagter vor dem Augsburger Landgericht wegen Bedrohung, Körperverletzung und Erpressung verurteilen. Der Tatort: ein Gebäude nicht weit des Augsburger Strafjustizzentrums.

Für die 3. Strafkammer um Richter Roland Christiani am Landgericht kündigt sich allerhand Arbeit an, da die Anklagevorwürfe und die Einlassung des mutmaßlichen Täters erheblich voneinander abweichen. Unstrittig ist, dass der Angeklagte im März 2018 nachmittags die Geschäftsräume seines ehemaligen Arbeitgebers aufsuchte, wo er als Chauffeur, Leibwächter und Bote beschäftigt gewesen sei. In dieser Eigenschaft und wegen seiner früheren Kenntnisse als Taxifahrer habe er Kontakt zu einer Prostituierten in München hergestellt, so der Angeklagte.

Prozess in Augsburg: Angeklagter erzählt wilde Geschichte

Auch fünf Jahre danach sei einer seiner damaligen Arbeitgeber, ein heute 36-Jähriger, der Dame rund 400 Euro schuldig geblieben. Geld, für dessen Rückzahlung sich der Angeklagte habe einsetzen wollen, weil er sich für die Schulden mitverantwortlich gefühlt habe. Durch einen unversperrten Hintereingang habe er das Gebäude betreten und in der Küche den 36-Jährigen erwartet. Dort habe er ihn dann derart erschreckt, dass der Geschädigte einen Satz gemacht habe, fast bis an den Türrahmen hochgesprungen sei und schließlich auf dem Rücken in einem Stapel Getränkekisten gelandet sei. Aus dieser Lage habe ihm der Angeklagte herausgeholfen. Man habe eine Tasse Kaffee miteinander getrunken – und der Angeklagte habe dem Geschädigten in deren gemeinsamer Muttersprache russisch eine recht derbe Drohung ausgesprochen: Er werde nämlich beim Zoll derart über einen Immobilienbetrug seitens der Firma auspacken, dass die Chefs im Gefängnis landeten. Dann werde er den rumänischen Freunden der betrogenen Dame Hinweise auf den Haftort des 36-Jährigen machen. Und dort würden Freunde der Freunde dem 36-Jährigen mit einem ungewaschenen, angerosteten und ausgefransten Speisemesser „eine zweite Beschneidung“ angedeihen lassen. Daraufhin habe er vom Überfallenen 305 Euro Bargeld aus dessen Geldbörse erhalten. Dann, so der Angeklagte, sei er seiner Wege gegangen.

Der Angeklagte sitzt in Gablingen in U-Haft

Anders sieht das die Anklageschrift. Laut Staatsanwalt Stephen Soßna habe der Angeklagte vielmehr den Geschädigten niedergetreten und ihn durch die Küche gezerrt. Dann soll er ein rund 50 Zentimeter langes Küchenmesser gezogen und den Geschädigten bedroht haben. Nachdem ihm der 36-Jährige sein mitgeführtes Geld gegeben habe, habe der Angeklagte ihm befohlen, von seinem Kompagnon in der Firma Schmuck und Bargeld im Wert von 500.000 Euro für ihn zu besorgen, sonst würde er ihn töten. Der Geschädigte tat dies aber nicht, sondern verständigte die Polizei. Die wiederum nahm bald darauf den Angeklagten fest, der seitdem in Untersuchungshaft sitzt.

Der Angeklagte, geschiedener Vater zweier Kinder, ist bereits 13 Mal bei Gericht aktenkundig geworden. Er räumte ein, zwischenzeitlich sowohl Probleme mit Alkohol als auch mit Marihuana gehabt zu haben. Für den Prozess sind zunächst vier Verhandlungstage angesetzt.

Themen Folgen